地方 地方焦點

紓解桃園往返雙北通勤運量　黃婉如：市府應規劃雙層巴士上國道

▲黃婉如籲市府儘速規劃雙層巴士上國道

▲黃婉如籲市府儘速規劃雙層巴士上國道。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園民眾長期反映高速公路客運，上下班時段爆滿難上車，市議員黃婉如21日於市議會市政總質詢指出，交通局自 112 年起多次函請交通部開放雙層巴士行駛，交通部已於 11月13日 預告修法，預計115年第一季完成。

黃婉如表示，雙層巴士每輛可提供約 60個座位，較一般公車增加20個，運能提升約 50%，是桃園迫切需要的解方。她要求市府，預先完成規劃與經費編列優先投入運量大、民怨高的高快速公路路線，評估使用空污基金購置車輛，市長張善政回應，將在修法後積極向中央爭取補助。

張善政說，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫6條以上路線優先投入，也盼勞動部盡快考慮開放僑生擔任駕駛，解決業界人力短缺問題。據規畫，雙層巴士行駛高速公路時將採全座位設計，每輛車樓上樓下共可容納60名乘客，相較於現有公車約40個座位，運能提升約50%，在相同車輛和駕駛條件下，運能可大幅增加50%。

市府交通局將規畫優先實施路線，包括國道客運9023（桃園-劍潭）、9005（桃園-內湖），以及市區客運709（平鎮-龍潭-永寧）、710（大溪-永寧）、713和715（八德-永寧）等，其中，龍潭議員近日反映，709路線乘客下班時間在永寧捷運站等車，常需等20分鐘以上，預期雙層巴士投入後將大幅改善。

由於雙層巴士單價較高，市府將協助客運業者爭取交通部補助，並與台北市、新北市合作向中央提案；除推動雙層巴士政策外，也希望勞動部盡快考慮開放僑生擔任駕駛，解決業界人力短缺問題，逐步打通公共運輸各項瓶頸。

