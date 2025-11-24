《腦筋急轉彎》幕後推手過世！心理學大師保羅艾克曼　享耆壽91歲

▲心理學大師保羅艾克曼博士享耆壽91歲 。（圖／翻攝自PAULＥKMAN GROUP）

記者陳致平／綜合報導

知名的心理學家保羅．艾克曼（Dr. Paul Ekman）博士近日逝世，享耆壽 91 歲。 艾克曼博士是研究情緒和面部表情的先驅，主要聚焦於非語言行為，並致力於鑽研臉部表情、情緒和欺騙等領域。他的家人於本月17日透過官網發聲明宣布，艾克曼博士已於家中安詳離世，臨終時有摯愛親人環繞在側。

艾克曼的科學成就卓越，曾被《時代》雜誌（TIME Magazine）評選為全球百大影響力人物之一，並在二十一世紀最具影響力的心理學家中排名第15位。他曾是加州大學醫學院精神醫學部的心理學教授，透過嚴謹的科學實驗來解讀和測量臉部表情。

艾克曼開發了著名的「臉部動作編碼系統」（FACS），成為研究人類表情的標準，更曾在1960年代末遠赴巴布亞新幾內亞進行跨文化研究，藉此證明人類六種基本情緒（快樂、悲傷、恐懼、憤怒、驚訝和厭惡）的表情存在普遍和共通性。

艾克曼的研究成果被廣泛應用於學術界之外的領域。美國的聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、警方、反恐怖小組等政府機構，經常邀請他擔任情緒與欺騙表情的專業顧問。

▲艾克曼博士在《腦筋急轉彎》（Inside Out）中擔任的角色是科學顧問，確保電影的核心概念在科學上具有可靠性。（圖／迪士尼提供）

除此之外，他的理論也深刻影響了流行文化，熱門影集《千謊萬計》（Lie to Me）劇中男主角的原型正是艾克曼；而他擔任皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎》（Inside Out）的幕後科學顧問，成功地將複雜的情緒理論推廣給所有年齡層的觀眾。

值得一提的是，一部關於艾克曼的紀錄片《情緒的解析：艾克曼博士的生平與工作》（Emotions Revealed: The Life and Work of Dr. Paul Ekman）也正在製作拍攝階段。該片預計透過珍貴的檔案資料、對艾克曼本人及其生命中關鍵人物的訪談交織而成。這部紀錄片將闡明艾克曼博士的研究如何影響我們對人類心靈的探索和理解，內容涵蓋心理健康、測謊、流行文化，乃至人工智慧（AI）的新時代等廣泛領域。

▼《千謊萬計》（Lie to Me）劇中男主角萊特曼博士是一位頂尖的「欺騙偵測」專家，角色原型正是艾克曼 。（圖／翻攝自PAUL EKMAN GROUP）