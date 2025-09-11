　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

顏值高才有魅力？研究揭吸引力關鍵　「非典型」特質更撩人

▲選到金幣騎士的人，你對於自己的外貌和穿著非常注重，你以最得體和美好的形象面對他人，就是你最令人著迷的時刻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「長得好看」並非吸引力的唯一標準！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

在這個「看臉」的時代，你曾因為容貌而感到焦慮嗎？ 過去研究普遍認為，人們傾向被對稱、五官端正或具備「良好基因」特徵的對象所吸引，但一項最新研究顛覆了傳統認知，一個人的吸引力不僅限於外表，舉凡聲音、肢體動作、氣味等都是關鍵因素，微妙的特質甚至比臉蛋更能準確預測一個人是否受歡迎，其中「聲音」更被證實是最能判斷魅力的指標。

根據《紐約郵報》報導，英國《心理學期刊》近期刊登的一項研究顯示，「長得好看」並非吸引力的唯一標準。為了更全面地探討，研究團隊招募了61名受試者，請他們提供照片、影片、錄音及體味樣本，結果發現，針對每一項感官特質單獨評估時，「聲音」的影響力最高，能明顯影響他人對吸引力的感受，外貌與體味之間的關聯性則最弱。即便不自認外表出眾，人們仍可能因為聲音、談吐或氣質而覺得你有魅力。

心理學家蒂吉尼恩（Francesca Tighinean）也在TikTok一段熱門影片中，分享了五個常被忽略的魅力跡象，幫助人們重新檢視自己的吸引力。她指出，當一個人看到你時，若無意識地揚起眉毛，這其實是一種潛意識的好奇或感興趣信號。此外，如果發現陌生人特別樂於幫助你，這可能是因為「光環效應」正在發揮作用，人們會潛意識地將你的吸引力與正向特質連結，因此更樂意伸出援手。

另一個有趣的現象是，你可能很少得到關於外貌的讚美，並非是缺乏魅力，而是他人認為你早已知曉自己的優點，因此不必多此一舉。同時，如果常感覺到他人長時間注視，或與你保持更頻繁、更長的眼神接觸，也是一個重要的指標。最後，若當你流露出不安全感時，人們卻表現出驚訝，這代表他們對你的評價遠比你對自己的認知來得高。

這些來自科學與心理學的見解，都在在證明了吸引力是一個複雜且多層次的綜合體，外貌固然重要，但一個人的聲音、肢體語言、自信態度，甚至獨特的氣味，都可能成為最動人的特質，也反映出人類在社交互動中會依賴多重感官來評估他人。

09/10 全台詐欺最新數據

沖掉10隻鼠27歲女慘了！　檢火速偵結：倉鼠恐懼非人能想像
真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「摀嘴活塞運動」
日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣！　曝驚人收入
Gogoro「最新入門白牌機車」開賣！　補助後4萬有找
32歲台灣臀后「到處做到處拍」！　男主是前夫
普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次看
《好聲音》女星宣布離婚！　導演尪街頭擁女星隨地小便

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

