顏值高才有魅力？研究揭吸引力關鍵　「非典型」特質更撩人

▲「長得好看」並非吸引力的唯一標準！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

在這個「看臉」的時代，你曾因為容貌而感到焦慮嗎？ 過去研究普遍認為，人們傾向被對稱、五官端正或具備「良好基因」特徵的對象所吸引，但一項最新研究顛覆了傳統認知，一個人的吸引力不僅限於外表，舉凡聲音、肢體動作、氣味等都是關鍵因素，微妙的特質甚至比臉蛋更能準確預測一個人是否受歡迎，其中「聲音」更被證實是最能判斷魅力的指標。

根據《紐約郵報》報導，英國《心理學期刊》近期刊登的一項研究顯示，「長得好看」並非吸引力的唯一標準。為了更全面地探討，研究團隊招募了61名受試者，請他們提供照片、影片、錄音及體味樣本，結果發現，針對每一項感官特質單獨評估時，「聲音」的影響力最高，能明顯影響他人對吸引力的感受，外貌與體味之間的關聯性則最弱。即便不自認外表出眾，人們仍可能因為聲音、談吐或氣質而覺得你有魅力。

心理學家蒂吉尼恩（Francesca Tighinean）也在TikTok一段熱門影片中，分享了五個常被忽略的魅力跡象，幫助人們重新檢視自己的吸引力。她指出，當一個人看到你時，若無意識地揚起眉毛，這其實是一種潛意識的好奇或感興趣信號。此外，如果發現陌生人特別樂於幫助你，這可能是因為「光環效應」正在發揮作用，人們會潛意識地將你的吸引力與正向特質連結，因此更樂意伸出援手。

另一個有趣的現象是，你可能很少得到關於外貌的讚美，並非是缺乏魅力，而是他人認為你早已知曉自己的優點，因此不必多此一舉。同時，如果常感覺到他人長時間注視，或與你保持更頻繁、更長的眼神接觸，也是一個重要的指標。最後，若當你流露出不安全感時，人們卻表現出驚訝，這代表他們對你的評價遠比你對自己的認知來得高。

這些來自科學與心理學的見解，都在在證明了吸引力是一個複雜且多層次的綜合體，外貌固然重要，但一個人的聲音、肢體語言、自信態度，甚至獨特的氣味，都可能成為最動人的特質，也反映出人類在社交互動中會依賴多重感官來評估他人。