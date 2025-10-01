　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不必浪漫大手筆　心理師推薦「10分鐘對話法」守住愛情

▲▼感情,伴侶,溝通,對話,心理學。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每天只需10分鐘專心傾聽與分享，不論是早晨喝咖啡時還是下班後小憩片刻，都能讓伴侶重新感受到被重視與理解，為關係注入更多溫度與親密感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

忙碌一天回到家，打開電視或手機追劇，接著倒頭就睡，這樣的日子是不是很熟悉？雖然偶爾「各忙各的」沒什麼大不了，畢竟有時候真的累到懶得說話，但若長期如此，感情中的交流就容易被忽略，因此主動「找回對話時間」格外重要。

國外網站《Bustle》文章分享，在TikTok的感情話題上，常能看到「10分鐘對話法」，根據婚姻與家庭治療師Chloe Lankshear介紹，這個方法最早由心理學博士Terri Orbuch提出，核心就是每天撥出10分鐘，全心全意地陪對方聊聊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

10分鐘對話法：用專注時光拉近彼此距離

這10分鐘可以是早上出門前，分享彼此今天的行程；或是下班回家後，先坐下來聊聊再開始其他事情。你可以把它變成每日習慣，也能在感到被忽視或心情低落時，主動開口：「我們能聊個10分鐘嗎？」

Lankshear向《Bustle》表示：「10分鐘對話法是一個很適合重新連結感情的起點，不會太繁瑣，而且如果願意誠實面對，大多數人一天都能騰出10分鐘。」

為什麼10分鐘就能產生變化？

▲▼感情,伴侶,溝通,對話,心理學。（圖／取自免費圖庫pexels）

洛杉磯婚姻與家庭治療師Ligia Orellana說，這個方法的重點是「給予彼此全神貫注的陪伴」。做法很簡單：一方先有10分鐘的時間，分享自己的心情與近況，另一方則靜靜傾聽，不打斷、不插話；接著再交換角色。

這習慣能培養情感上的親密感，更了解彼此一天的狀態，也讓溝通更順暢。即使只是說「今天開會壓力好大」或「收到老朋友訊息好開心」，都能讓另一半更明白如何支持你。

Orellana補充，10分鐘對話法同時能鍛鍊傾聽技巧，也提供一個安全空間來被理解與接納，進一步鞏固感情。「在日常被工作、家庭、孩子或寵物占據時，我們往往忽略了與伴侶之間的親密感。刻意撥出時間，就能喚回當初剛交往時那種親近與心動。」

除了日常維繫感情，這個方法也能用在爭吵後的和解。如果冷戰後還心有不快，不妨主動開口：「我們能花10分鐘談談嗎？」用平靜的態度分享心情，對方只需安靜聆聽並試著理解，情緒往往能因此獲得舒緩。

試試這樣開始

▲▼感情,伴侶,溝通,對話,心理學。（圖／取自免費圖庫pexels）

10分鐘對話法可以每天進行，也能隔天一次，或在特別感到疏離的一週末進行。Orellana建議，挑選兩人都比較放鬆的時段，例如週末早上邊喝咖啡邊聊，能避免在疲倦或急躁時溝通不良。

如果是分享的一方，可以聊工作壓力、生活趣事、即將到來的活動或自己的成就感；聆聽的一方則以「專注陪伴」為主，適時給出肯定與回應即可。Lankshear提醒，傾聽時要暫時放下防禦心與反駁的衝動，以好奇和理解的態度去聽，因為這不是辯論，而是一個「被傾聽」的時刻。

你也能依照情況微調規則，例如改成各自5分鐘、選擇邊散步邊聊、或牽著手進行。Orellana還建議第一次嘗試後，可以互相分享感受，看看是否有需要調整的地方。

10分鐘，讓感情回到親密起點

即便你們平常話很多，「10分鐘對話法」仍能帶來不一樣的親近感。這段短短的時光，不是隨意閒聊，而是用心地聽、認真地說。它能讓伴侶感到被重視，也能讓彼此的關係更安定、更貼近。試著從今天開始，每天給對方10分鐘的全心陪伴吧。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

堰塞湖元凶「山體崩塌403公尺」　最新空拍揭地形劇變

韓YTR金針菇回台　奔花蓮救災「給鏟子超人5提醒」：先保護好自己

部桃醫院推可攜式「小奶瓶」幫浦　讓化療患者治療不中斷

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制的

飛踢男怒踹婦人「最大受益者是它」！網猛cue三宅一生：要給代言費

IG爆災情！「貼文文字全不見」一票苦主+1：刪掉重下載還是一樣

載滿救援裝備「刺青男騎菜籃車」奔花蓮！追焦帥照曝　感動1.5萬人

政大挺師生當「鏟子超人」　10月底前提供保險及交通補助

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光：真的頂

鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手！網：超珍貴

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

堰塞湖元凶「山體崩塌403公尺」　最新空拍揭地形劇變

韓YTR金針菇回台　奔花蓮救災「給鏟子超人5提醒」：先保護好自己

部桃醫院推可攜式「小奶瓶」幫浦　讓化療患者治療不中斷

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制的

飛踢男怒踹婦人「最大受益者是它」！網猛cue三宅一生：要給代言費

IG爆災情！「貼文文字全不見」一票苦主+1：刪掉重下載還是一樣

載滿救援裝備「刺青男騎菜籃車」奔花蓮！追焦帥照曝　感動1.5萬人

政大挺師生當「鏟子超人」　10月底前提供保險及交通補助

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光：真的頂

鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手！網：超珍貴

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

更多熱門

相關新聞

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

近年來，「韌性」成為政治與社會的重要關鍵字。賴清德總統多次強調，台灣必須打造具備「韌性」的國家，能在外部挑戰下持續穩定，並在危機中找到改變與進步的契機。這樣的思維，不僅是治理哲學，也是品牌經營的重要核心。

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

點綠委群組對話外流重點　陳智菡：劉世芳動用公務員查人民資料

點綠委群組對話外流重點　陳智菡：劉世芳動用公務員查人民資料

想談戀愛卻總是卡關？

想談戀愛卻總是卡關？

大齡男女為何難找到另一半？

大齡男女為何難找到另一半？

關鍵字：

感情伴侶溝通對話心理學

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面