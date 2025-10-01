不必浪漫大手筆　心理師推薦「10分鐘對話法」守住愛情

▲每天只需10分鐘專心傾聽與分享，不論是早晨喝咖啡時還是下班後小憩片刻，都能讓伴侶重新感受到被重視與理解，為關係注入更多溫度與親密感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

忙碌一天回到家，打開電視或手機追劇，接著倒頭就睡，這樣的日子是不是很熟悉？雖然偶爾「各忙各的」沒什麼大不了，畢竟有時候真的累到懶得說話，但若長期如此，感情中的交流就容易被忽略，因此主動「找回對話時間」格外重要。

國外網站《Bustle》文章分享，在TikTok的感情話題上，常能看到「10分鐘對話法」，根據婚姻與家庭治療師Chloe Lankshear介紹，這個方法最早由心理學博士Terri Orbuch提出，核心就是每天撥出10分鐘，全心全意地陪對方聊聊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

10分鐘對話法：用專注時光拉近彼此距離

這10分鐘可以是早上出門前，分享彼此今天的行程；或是下班回家後，先坐下來聊聊再開始其他事情。你可以把它變成每日習慣，也能在感到被忽視或心情低落時，主動開口：「我們能聊個10分鐘嗎？」

Lankshear向《Bustle》表示：「10分鐘對話法是一個很適合重新連結感情的起點，不會太繁瑣，而且如果願意誠實面對，大多數人一天都能騰出10分鐘。」

為什麼10分鐘就能產生變化？

洛杉磯婚姻與家庭治療師Ligia Orellana說，這個方法的重點是「給予彼此全神貫注的陪伴」。做法很簡單：一方先有10分鐘的時間，分享自己的心情與近況，另一方則靜靜傾聽，不打斷、不插話；接著再交換角色。

這習慣能培養情感上的親密感，更了解彼此一天的狀態，也讓溝通更順暢。即使只是說「今天開會壓力好大」或「收到老朋友訊息好開心」，都能讓另一半更明白如何支持你。

Orellana補充，10分鐘對話法同時能鍛鍊傾聽技巧，也提供一個安全空間來被理解與接納，進一步鞏固感情。「在日常被工作、家庭、孩子或寵物占據時，我們往往忽略了與伴侶之間的親密感。刻意撥出時間，就能喚回當初剛交往時那種親近與心動。」

除了日常維繫感情，這個方法也能用在爭吵後的和解。如果冷戰後還心有不快，不妨主動開口：「我們能花10分鐘談談嗎？」用平靜的態度分享心情，對方只需安靜聆聽並試著理解，情緒往往能因此獲得舒緩。

試試這樣開始

10分鐘對話法可以每天進行，也能隔天一次，或在特別感到疏離的一週末進行。Orellana建議，挑選兩人都比較放鬆的時段，例如週末早上邊喝咖啡邊聊，能避免在疲倦或急躁時溝通不良。

如果是分享的一方，可以聊工作壓力、生活趣事、即將到來的活動或自己的成就感；聆聽的一方則以「專注陪伴」為主，適時給出肯定與回應即可。Lankshear提醒，傾聽時要暫時放下防禦心與反駁的衝動，以好奇和理解的態度去聽，因為這不是辯論，而是一個「被傾聽」的時刻。

你也能依照情況微調規則，例如改成各自5分鐘、選擇邊散步邊聊、或牽著手進行。Orellana還建議第一次嘗試後，可以互相分享感受，看看是否有需要調整的地方。

10分鐘，讓感情回到親密起點

即便你們平常話很多，「10分鐘對話法」仍能帶來不一樣的親近感。這段短短的時光，不是隨意閒聊，而是用心地聽、認真地說。它能讓伴侶感到被重視，也能讓彼此的關係更安定、更貼近。試著從今天開始，每天給對方10分鐘的全心陪伴吧。

