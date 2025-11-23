看起來像骷髏！14歲少女遭虐「瘦到剩16公斤」　送醫以為僅6歲

▲少女遭生父、繼母、繼姊與繼姊伴侶4人長期虐待，生命垂危。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

文／鏡週刊

美國威斯康辛州發生一起極度殘忍的虐童案！1名體重不到16公斤的14歲少女遭到她極度肥胖的家人囚禁多年，還經常毆打、剝奪飲水作為懲罰，少女奄奄一息之際父親才報警送醫，她因營養不良有多項併發症，有官員形容「她看起來就像一具骷髏。」

據《紐約郵報》報導，威斯康辛州1名體重僅35磅（約15.88公斤）的少女，在生命垂危之際，47歲生父古德曼（Walter Goodman）一通電話才讓她從「恐怖之屋」中獲救，不過瘦弱她被緊急送醫時，一度被認為僅有6歲，反觀其他的家人身材臃腫、已達到極度肥胖的程度。

▲少女家每個人都極度肥胖。（翻攝自X）

古德曼8月21日撥打報警電話，聲稱女兒患有自閉症且多日拒絕進食，並得相當嚴峻且已陷入昏迷，急救人員趕抵現場將生命垂危的少女緊急送醫，醫院診斷她患有多重器官功能障礙、心臟功能異常、胰臟炎、嚴重肝炎與嚴重營養不良等多項併發症。

奧塔加米郡（Outagamie County）助理地方檢察官杜奎恩（Julie DuQuaine）直言，該名少女形銷骨立看起來就像一具骷髏，「她整個人就只剩皮包骨，體重只有35磅。」而古德曼的說詞很快被證據打臉，種種蛛絲馬跡顯示少女遭生父與繼母等人虐待。

法庭文件顯示，古德曼曾對朋友說，如果少女不乖就不會給予食物，「我把她鎖在房間裡並架設攝影機，她只能待在那裡。」至於古德曼的妻子、51歲梅麗莎（Melissa Goodman），與她的女兒29歲拉菲弗（Savanna Lefever）及其女友28歲斯特姆勒（Kayla Stemler）被發現參與施虐。

從他們的簡訊中可見，少女遭受各種虐待且不被待見。由於少女的生母入獄服刑，繼母就於2020年搬入該家庭，繼母喊「真希望她快消失。」其女兒鏡回「我真想空手道踢她那愚蠢的頭。」甚至連生父也曾向朋友表達對女兒的厭惡，「我真希望能殺了妳。」

古德曼甚至還說過：「如果我能把她丟在森林某處，我就會丟下她。」從檢方的文件顯示，少女被鎖在沒有床墊的房間哩，且多年沒有離開過開房間，更不被允許到外面玩，還時常被毆打或剝奪食物、飲水作為懲罰。杜奎恩直言：「這是我近 25 年職涯中見過最嚴重的兒童疏忽案件。」

少女送醫後目前狀況已恢復良好，由其他家庭照顧。護理師直指，少女對食物完全沒抗拒，打臉古德曼的說詞，她還透露當她吃太多時就會惹父親生氣。目前古德曼、梅麗莎、拉菲弗、斯特姆勒遭控「嚴重剝奪與長期忽視罪」，他們目前均被羈押，保釋金為10萬美元（約新台幣314萬多元）以上。

據電視台《WBAY》報導，受害少女年僅14歲，繼母梅麗莎被指控5項重罪，聽證會預計在12月；繼姊拉菲弗的初步聽證會重新排到下週二（25日），至於生父古德曼與繼姊伴侶斯特姆勒則於週三出庭。古德曼的聽證會被排到明年1月，斯特姆勒將在12月再次出庭。

I’m a big fan of the idea of starving these fat fucks as punishment. https://t.co/AVyP2igrzD pic.twitter.com/06ejpMsRJy — Comrade Misty is Putin’s Buddy (@SarcasmStardust) November 15, 2025

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

女兒討1200餐費「清寒母轉帳927元」！已是她帳戶全部 對話曝光惹哭人

「日本籤求不了中國人幸福」 他淺草寺投冥鈔求籤遭嘲：詛咒自己