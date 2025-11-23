　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲網友狂讚摩斯3件事贏過其他速食店。（示意圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食選擇多，主打米漢堡的「摩斯漢堡」登台超過34年仍深受台人喜愛。有網友在Threads發文，摩斯漢堡賣超貴、店員也請超少，為什麼不會倒？貼文吸引大批網友留言，紛紛狂讚摩斯「3件事」勝過其他速食店，但也抱怨最大缺點就是要等很久。

▲▼摩斯漢堡推春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡以米漢堡做為主打。（示意圖／記者蕭筠攝）

網友發問表示：「我一直很好奇，摩斯漢堡賣得超貴，人請超少，一個漢堡就要一百多塊，然後還都是台資，到底有什麼魔力不會倒呢？」這篇貼文引起熱烈討論，不少人留言「摩斯早餐超便宜，根本比早餐店還便宜，而且又健康」、「我吃摩斯沒吃過冷掉的」、「摩斯用料很真誠」。

其中最受好評的是摩斯「衛生嚴謹」、「用料實在」、「雇用身障員工」。有曾經在摩斯打工的網友分享「以前大學在摩斯打工，食材控管真的嚴格，像雞塊每天都要盤點單位還是顆，醬料或是任何食材開封都要打標籤，菜洗出來或是湯煮出來也都要打時間標籤，時間一到就得丟掉不能繼續用，收店清潔也很繁瑣仔細，所以就算價格高還是會去消費」。

也有人指出摩斯漢堡願意雇用銀髮族及身心障礙員工，所以必須支持。

網友最大的抱怨是等餐時間太久。「摩斯餐點都是現點現做，最快的堡也要3-4分鐘（燒肉珍珠堡，海洋珍珠堡大概5分），有燒肉或炸物的堡，都要5分鐘以上（點了叫餐後才會丟下去炸），加上其他林林總總的時間，真的稱不上是速食」、「如果不用等的話我會選摩斯，但問題是每次都要等好久」。

除了摩斯，其他速食業者也有產品保質做法。例如麥當勞主打「為你現做」的備餐製作模式，估算餐廳不同時段所需半成品數量，兼顧效率也減少食材浪費。麥當勞表示，廚房會依據來客數預估準備熟食材放入可維持溫度的抽屜櫃，抽屜依食材不同設定不同溫度與時間，如麥克雞塊從起鍋至銷售最多不能超過20分鐘，一旦超時就會警示，要立刻丟棄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺
獨／OL慘被螫！蜜蜂鑽進安全帽　毒針插入眼皮
獨／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！「寵女暖舉」被認出
孫淑媚穿激辣戰袍！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了
快訊／台北18歲女大生南下出遊！意外慘死
富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐
王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

速食店炸雞優惠整理包　繼光香香雞買1送1、德克士+10元多1件

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

速食店炸雞優惠整理包　繼光香香雞買1送1、德克士+10元多1件

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰城市夜景　一次喝遍台越泰式調酒

韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪

帶狀皰疹復發率高　醫示警「6大高風險群」睡不好、壓力大都中招

南消三大隊導入 AI × 短影音！　義消防災宣導全面升級

台中警與菜市場合作宣導防詐　「送肉包、玩順口溜」婆媽讚爆

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

雲豹韓援三本柱自曝「夢幻變裝」　徐賢淑想化身人造人18號

溫泉+美食療癒環島遊標配！票選全台19溫泉區美食送住宿券

台中男亂攔小黃猛拍引擎蓋、罵三字經！嚇壞司機...警要開罰

李國煌「27歲讀小六XDD」　佩服楊貴媚「哭出跨年晚會」

消費熱門新聞

超商周末優惠！7-11多項買2送2、全家買1送1

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

好市多黑五11/24開跑　優惠品達500種

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

大全聯家電下殺！Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

沒有披風也閃亮！南山人壽家庭日致敬每位英雄　用健康與陪伴寫下守護篇章

速食店炸雞優惠整理包

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

更多熱門

相關新聞

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣

第 62 屆金馬獎頒獎典禮將於本週末（11/22）隆重登場，入圍九項大獎的《左撇子女孩》備受矚目。主演蔡淑臻近日在社群上大方分享，近期密集拍攝、宣傳，面對現今劇組的8K 高畫質設備，她也能自信上鏡，「沒有海芙我怎麼可能撐得住8K？8K ？8K？是要拍細胞嗎？」一句半開玩笑的自白，也意外在Threads掀起一波「最美代言人」的討論。

韓國買飲料遇到台人　「1舉動」店員妹狂尬笑

韓國買飲料遇到台人　「1舉動」店員妹狂尬笑

吃橘子懶人新招！網吐槽：直接剝皮犯法嗎

吃橘子懶人新招！網吐槽：直接剝皮犯法嗎

葛如鈞用AI管Threads被抓包！看不到反共圖

葛如鈞用AI管Threads被抓包！看不到反共圖

男坐優先席突「噴射嘔吐」！乘客遭波及嚇傻

男坐優先席突「噴射嘔吐」！乘客遭波及嚇傻

關鍵字：

摩斯漢堡Threads

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面