摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

▲網友狂讚摩斯3件事贏過其他速食店。（示意圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食選擇多，主打米漢堡的「摩斯漢堡」登台超過34年仍深受台人喜愛。有網友在Threads發文，摩斯漢堡賣超貴、店員也請超少，為什麼不會倒？貼文吸引大批網友留言，紛紛狂讚摩斯「3件事」勝過其他速食店，但也抱怨最大缺點就是要等很久。

▲摩斯漢堡以米漢堡做為主打。（示意圖／記者蕭筠攝）

網友發問表示：「我一直很好奇，摩斯漢堡賣得超貴，人請超少，一個漢堡就要一百多塊，然後還都是台資，到底有什麼魔力不會倒呢？」這篇貼文引起熱烈討論，不少人留言「摩斯早餐超便宜，根本比早餐店還便宜，而且又健康」、「我吃摩斯沒吃過冷掉的」、「摩斯用料很真誠」。

其中最受好評的是摩斯「衛生嚴謹」、「用料實在」、「雇用身障員工」。有曾經在摩斯打工的網友分享「以前大學在摩斯打工，食材控管真的嚴格，像雞塊每天都要盤點單位還是顆，醬料或是任何食材開封都要打標籤，菜洗出來或是湯煮出來也都要打時間標籤，時間一到就得丟掉不能繼續用，收店清潔也很繁瑣仔細，所以就算價格高還是會去消費」。

也有人指出摩斯漢堡願意雇用銀髮族及身心障礙員工，所以必須支持。

網友最大的抱怨是等餐時間太久。「摩斯餐點都是現點現做，最快的堡也要3-4分鐘（燒肉珍珠堡，海洋珍珠堡大概5分），有燒肉或炸物的堡，都要5分鐘以上（點了叫餐後才會丟下去炸），加上其他林林總總的時間，真的稱不上是速食」、「如果不用等的話我會選摩斯，但問題是每次都要等好久」。

除了摩斯，其他速食業者也有產品保質做法。例如麥當勞主打「為你現做」的備餐製作模式，估算餐廳不同時段所需半成品數量，兼顧效率也減少食材浪費。麥當勞表示，廚房會依據來客數預估準備熟食材放入可維持溫度的抽屜櫃，抽屜依食材不同設定不同溫度與時間，如麥克雞塊從起鍋至銷售最多不能超過20分鐘，一旦超時就會警示，要立刻丟棄。