冤獄38年！他錯過父母最後一面　回家呆坐床上「等鎖門」

記者吳美依／綜合報導

英國囚犯蘇利文（Peter Sullivan）被指控謀殺罪而判處終身監禁，在獄中度過38年之後，終於透過DNA證據洗刷冤屈、重獲自由。不過，現年68歲的他已經錯過人生黃金歲月，不僅未能見到父母最後一面，飽受監獄生活制約之苦，適應現代科技也相當不容易。

1986年8月1日深夜，21歲死者辛達爾（Diane Sindall）下班後因貨車拋錨步行前往加油站，12小時後被發現陳屍巷弄。蘇利文始終否認犯案，卻仍因目擊者證詞、間接證據及嚴刑逼供而認罪，直到去年11月透過新DNA技術重新檢驗樣本，才發現真凶另有其人，最終促成法院今年撤銷定罪。

蘇利文重返社會之後，震驚發現世界已經天翻地覆，就連最簡單的購物都讓他手足無措，包括第一次面對自助結帳機時完全不知道如何操作，在公車上看見乘客緊盯螢幕，也不知道那是什麼，直到看見有人把螢幕貼近耳邊，才恍然大悟是手機。不過，為了預約看診，他如今已學會使用智慧型手機、操作應用程式。

蘇利文也因長期監獄生活，深受制度化之苦，「我有時會走回臥室、坐在床上，下意識等待獄警鎖門」。更痛苦的是，其父母都在服刑期間過世，他至今仍無法鼓起勇氣前往母親墓前哀悼，「這很痛苦，因為我沒能陪伴他們。」

儘管蘇利文有權獲得130萬英鎊（約新台幣5340萬元）國賠，但申請程序冗長複雜，他也依然希望獲得警方正式道歉，「我最需要也最關心的，就是從他們那裡得到一個答案，他們為什麼要這樣對我？」其律師麥亞特（Sarah Myatt）也說，「沒有一個數字（金額）是你敢說足以彌補38年人生的。」

在英國國家犯罪局的支持下，相關單位仍在調查辛達爾之死。雖然默西賽德郡（Merseyside）警察局長卡登（Rob Carden）對蘇利文冤獄案件表達「遺憾」，但堅稱當時執法人員的行為符合法律規定。