太保打造宜居銀髮友善城　年度盛事才藝秀與繪畫展近500人參與

▲太保市公所第三年舉辦長輩才藝秀暨「最繪就是您」頒獎展現銀髮族創意能量 打造在地健康生活圈 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

太保市後潭藝文中心完工啟用後的第一場大型活，就是（23）日盛大舉辦「長輩才藝秀」及「最繪就是您」長輩繪畫徵件頒獎典禮，吸引滿場的市民朋友到場觀賞，近500長輩到場參加，現場氣氛熱鬧，充分展現太保市長輩的活力與創意。

▲太保市後潭藝文中心舉辦完工啟用後的第一場大型活動 。（圖／太保市公所提供）

今年活動亮點豐富，包括來自14個社區及團體、共375位長輩輪番登台展現歌唱、舞蹈等多元才藝。鄭淑分市長指出，公所舉辦長輩才藝秀，今年已邁入第三年，累計參與演出的長輩突破千人，成為太保市年度最具特色的銀髮活動之一！而同步舉行的「最繪就是您」長輩繪畫徵件，今年共有380件作品投稿參加，件數創歷史新高！今年繪畫徵件以「回憶」為主題，作品表現多元，從生活風景、人生記憶到對家鄉的情感，每一件作品都展現長輩細膩的觀察力與對生活的熱愛。

鄭淑分表示，太保市是嘉義縣年齡比最年輕的城市，但公所團隊始終重視各年齡層的需求，特別是如何讓年輕家庭無後顧之憂，讓長輩能在熟悉的環境中安心生活。為此，公所在長照政策上持續加速推動，目前太保市社區長照據點涵蓋率已達九成以上，長照據點的數量及品質，在嘉義縣名列前段班。

▲太保市長鄭淑分 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分提到，今年11月上旬，在中央政策支持、嘉義縣衛生局輔導，以及各級民意代表的協助下，太保市正式成立第一座銀髮健身俱樂部。以「運動、社交、安全」為核心，透過專業課程與友善環境，讓長輩能持續鍛鍊身體、增加互動，進一步達到在地安老的目標。

鄭淑分強調，透過才藝展演、繪畫徵件、社區活動等多元參與機會，公所希望讓長輩保持活躍、建立自信，讓銀髮生活不只是被照顧，而是能夠「學習、展現、被看見」。鄭市長特別感謝各社區團體、志工伙伴的協助，讓長輩們有機會站上舞台、分享多年累積的生活智慧。鄭市長更感謝今日提供義剪與能量紓壓的公益團體，免費服務長輩與志工。未來公所將持續與上級單位及地方社區合作，一步步打造更完整的高齡友善環境，讓太保成為適合全年齡層安心生活的宜居城市。