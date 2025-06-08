太保市成人禮儀式：重現古禮 傳承文化

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導



為推廣太保市傳統民俗文化，喚起青年世代對成年責任與禮儀的重視，太保市公所特別結合在地信仰中心「太保里福濟宮」七星娘娘文化祭活動，隆重舉辦第二屆「太保市成人禮」儀式。儀典全程依古禮進行，更結合餐車市集、社區展演與獎品豐富的摸彩活動，成為兼具文化與娛樂的社區盛會。



鄭淑分市長表示，太保市作為縣治所在地，不僅是行政中樞，也肩負文化傳承的重責大任。為了讓太保青年在邁向人生新階段時，留下深刻印象，公所自去年起，與在地大廟福濟宮合作，舉行「成人禮」儀式，結合具有在地特色的文化信仰，在「孩子守護神」七娘媽見證下，舉行成人禮儀式，別具意義。



成人禮中，青年們身穿古著，依序進行整衣冠、冠笄禮、行拜禮等儀式；鄭市長也親自為青年「加冠」，福濟宮傅俊榮主任委員頒發成人禮證書。鄭市長強調「太保市是一個富有文化底蘊的城市，希望透過成人禮的舉辦，讓年輕一代了解傳統、認識自己，並在心中種下責任與榮譽的種子！」成人禮不只是形式，更是一種價值教育，讓青少年深刻感受到「心靈的成長」。傅俊榮主任委員則勉勵青年世代，以更成熟的態度面對未來挑戰，勇敢承擔對家庭、社會與國家的責任。



除正式的成人禮儀式外，福濟宮也特別規劃七星娘娘文化祭系列活動，推廣在地特色美食與文創市集，讓民眾在參與儀式之餘也能享受在地好味道。此外，現場還邀請轄區各國中小的藝文表演，展現太保市豐富多元的文化風貌。今年度成人禮擴大舉辦，不僅凝聚在地向心力，也促進社區交流與產業活絡。



鄭淑分特別感謝福濟宮傅俊榮主委，帶領管理委員會用心辦理，活動深受市民肯定。未來公所團隊將持續結合民間資源，舉辦更多具有文化深度與教育意涵的活動，讓市民能於在地生活中，深刻感受文化溫度、歷史厚度，攜手打造富有人文精神的太保家園。