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太保市《Linking 368 Taiwan》開拍　紀錄人文風采與城市蛻變

▲▼ 太保市開拍在地人文風采與城市蛻變 。（圖／太保市公所提供）

▲太保市開拍在地人文風采與城市蛻變 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

必紅演藝國際總裁林暉博士帶領《Linking 368 Taiwan 恁去台灣》團隊，來到人文底蘊與科技前瞻交織的太保市，展開節目拍攝計畫。今(20)日於太保市公所舉行開拍儀式，由鄭淑分市長親自主持，與節目團隊共同為本次拍攝揭開序幕！
鄭市長致詞時表示，很榮幸太保市能夠成為《Linking 368 Taiwan恁去台灣》的拍攝城市之一，這不僅是對太保市民生活文化的肯定，也是一個讓更多人認識太保、走入太保的絕佳機會！

▲▼ 太保市開拍在地人文風采與城市蛻變 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分強調，太保市不只是嘉義縣的行政中心，更是一座正在轉型、融合傳統與現代的城市；如何在發展與保留之間取得平衡，一直是公所施政的重要方向。近年來，公所團隊推動多項轉型政策，致力打造「宜居、宜業、宜遊」的全方位城市。《Linking 368 Taiwan恁去台灣》也是第一個，來到太保市深入拍攝的文化節目，鄭市長期待藉由節目團隊的深度挖掘，讓更多人看見太保的人文底蘊、市民活力與城市未來性。

▲▼ 太保市開拍在地人文風采與城市蛻變 。（圖／太保市公所提供）

《Linking 368 Taiwan恁去台灣》節目由林暉博士創意策劃，旨在透過鏡頭與故事串連全台368個鄉鎮的地方特色與人物故事，推動在地文化保存與觀光行銷。必紅演藝國際總裁林暉博士表示，太保是一個兼具歷史文化與現代治理能量的城市；從早年農村經濟發展，到今日縣治所在地的都會規劃轉型，太保始終在變動中維持文化紋理，如同「太保」的地名，承襲自清朝王得祿將軍，因戰績卓著而被朝廷受封「太子太保」之銜，故鄉太保因而得名。林暉博士特別期許節目團隊，能將太保市的過去、現在和未來如實紀錄，並推向全台、乃至國際。

《Linking 368 Taiwan 恁去台灣》節目團隊表示，後續會規劃邀請太保在地文化工作者、返鄉青農、社區與市民共同參與，透過街訪、走讀與互動式拍攝，讓太保市的每一條街巷、每一位人物都成為城市故事主角。

▲▼ 太保市開拍在地人文風采與城市蛻變 。（圖／太保市公所提供）

林暉博士表示：「我們不是來製作觀光宣傳片，而是來記錄生活與情感！太保不只是地名，而是一群人共同經營、共同生活的場域」。鄭市長則補充，《Linking 368 Taiwan 恁去台灣》所強調的「串連」精神，正好對應公所團隊的施政理念：「城市治理不是由上而下的政策推動，而是由下而上的故事共築」。因此，這不只是一部節目開拍，更是一次城市對話的開始。鄭市長期待透過這段旅程，讓太保的轉型、文化、產業與人民，被更多人看見、聽見與記得！

 
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