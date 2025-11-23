　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「裸騎」募款做慈善！大叔慘遭痛揍摔車　男嫌：以為是變態

▲▼「裸騎」募款做慈善！英大叔遭痛揍摔車　男嫌：以為是變態。（圖／翻攝英國皇家檢控署）

▲參加裸騎募款的男子，遭到猛揍摔車。（圖／翻攝英國皇家檢控署）

 記者吳美依／綜合報導

英國男子特納奇（Lee Turnage）目睹路上竟有中年大叔「全身赤裸」騎自行車，以為是「變態」而出拳痛揍，導致對方當場摔車掛彩。沒想到，這其實是一場「世界裸體單車日」（World Naked Bike Ride）慈善活動，他也因為暴力行徑而被判刑。

Metro報導，這起事件8月9日發生在科爾切斯特市（Colchester）。根據行車紀錄器畫面，受害者正在參與慈善裸騎活動，行經住宅區街道時，遭特納奇騎摩托車追趕、出拳擊落。

檢察官賈奇（Charles Judge）指出，受害者遭重擊摔車後，腿部割傷、手與手臂多處擦傷，所幸未撞擊頭部。而嫌犯特納奇不但再度折返施暴，更攻擊前來逮捕的2名警察，其中一名員警耳朵被撕裂，需要縫合治療。

辯護律師戴布爾（Steven Dyble）表示，特納奇看到「中年男性裸體騎車覺得反感，認為這些人是在住宅區騎車的變態」，而且他除了1990年代在法國交通違規之外，沒有任何前科。

他本人出庭時，已承認危險駕駛、無保險駕駛、刑事毀損、襲警、造成身體傷害等6項罪名，本月稍早被伊普斯維奇皇家法院（Ipswich Crown Court）判處14個月有期徒刑，緩刑2年執行，此外還需執行75小時社區服務、賠償騎士2000英鎊（約新台幣8.2萬元）並繳納200英鎊（約新台幣8215元）罰金。

受害者在法庭陳述書中表示，「這是一場慈善單車活動，我完成了無數次騎乘，從未遇過這種事。」揮之不去的腿部疼痛讓他難以入眠，行動必須依賴拐杖與朋友照護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應
未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」
豐原驚傳隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人
基隆翁引燃爆裂物亡！侄子到場陪同相驗
全球「最嚮往旅遊國家」出爐！睽違10年奪回冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冤獄38年！他錯過父母最後一面　回家呆坐床上「等鎖門」

足球飛進觀眾席！日球迷「遭砸頭」擔架抬出場　日乙聯盟驚魂

「裸騎」募款做慈善！大叔慘遭痛揍摔車　男嫌：以為是變態

馬來西亞祭「社群禁令」16歲以下禁開帳號！　明年上路

全球「最令人嚮往國家」出爐　日本這街區獲評地表最酷

高市早苗再出手！傳仿效「川普DOGE」　最快下周成立辦公室

高市早苗「台海發言」後首次民調曝光　仍奪65%高支持率

力挺首相高市！日在野黨魁表態「無須撤回發言」　怒批中國經濟施壓

冬天洗熱水澡小心「5大NG行為」！　醫師示警：恐突然昏倒

不只霸王餐！台網美爆拖欠百萬房租　遭控製造噪音、垃圾丟走廊

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

冤獄38年！他錯過父母最後一面　回家呆坐床上「等鎖門」

足球飛進觀眾席！日球迷「遭砸頭」擔架抬出場　日乙聯盟驚魂

「裸騎」募款做慈善！大叔慘遭痛揍摔車　男嫌：以為是變態

馬來西亞祭「社群禁令」16歲以下禁開帳號！　明年上路

全球「最令人嚮往國家」出爐　日本這街區獲評地表最酷

高市早苗再出手！傳仿效「川普DOGE」　最快下周成立辦公室

高市早苗「台海發言」後首次民調曝光　仍奪65%高支持率

力挺首相高市！日在野黨魁表態「無須撤回發言」　怒批中國經濟施壓

冬天洗熱水澡小心「5大NG行為」！　醫師示警：恐突然昏倒

不只霸王餐！台網美爆拖欠百萬房租　遭控製造噪音、垃圾丟走廊

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

Marz23攻蛋脫了洩粗肌！　大玩「人體衝浪」全場嗨瘋

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

耐斯王子大飯店聖誕心願卡啟動　400弱勢童願望待認領

張政禹回味12強冠軍感動　當兩寶爸自嘲有天使和惡魔：期待兒打球

嘉義大學106週年校慶　永續發展與跨域創新亮點

于朦朧劇組「募11萬辦追思會」遭抵制！　YTR揭詭異原因：二次傷害

豐原驚傳黝黑男隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人　警追查中

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

李國煌「27歲讀小六XDD」　佩服楊貴媚「哭出跨年晚會」

國際熱門新聞

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

富家千金陳屍毒窟　父母砸3千萬揭黑幕

逼基輔讓步　川普：非最終方案

輸液續命、嚴重骨鬆　她獲准安樂死

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

緬甸政府再出手「炸毀KK園區」畫面曝

花園活春宮！男女「先啪後搶」被PO照

中國遊客不來！日店家「業績沒下滑」　飯店影響大：希望快平息

越南洪災90死12失蹤！323萬牲畜活活淹死

日官方反擊中國：在日中國人受害未增

高市最新民調曝　仍奪65%高支持率

更多熱門

相關新聞

楊貴媚號召援手「撐起家的形狀」

楊貴媚號召援手「撐起家的形狀」

天主教中華聖母社會福利基金會深耕嘉義20年，啟動「凝聚愛，撐起家的形狀」20週年募款專案，金馬金鐘影后楊貴媚受邀擔任愛心大使，導演葉天倫也一同響應，以實際行動為偏鄉長者發聲，希望透過自身影響力，讓更多家庭被看見、被照顧。

東里國小學童「快閃東森廣場」以悠揚樂聲回饋社會

東里國小學童「快閃東森廣場」以悠揚樂聲回饋社會

女網紅直播撞死路人　創募款「求粉絲斗內」

女網紅直播撞死路人　創募款「求粉絲斗內」

元元自豪裸體很美

元元自豪裸體很美

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

關鍵字：

天體裸體慈善募款

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面