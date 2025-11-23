「裸騎」募款做慈善！大叔慘遭痛揍摔車　男嫌：以為是變態

▲參加裸騎募款的男子，遭到猛揍摔車。（圖／翻攝英國皇家檢控署）



記者吳美依／綜合報導

英國男子特納奇（Lee Turnage）目睹路上竟有中年大叔「全身赤裸」騎自行車，以為是「變態」而出拳痛揍，導致對方當場摔車掛彩。沒想到，這其實是一場「世界裸體單車日」（World Naked Bike Ride）慈善活動，他也因為暴力行徑而被判刑。

Metro報導，這起事件8月9日發生在科爾切斯特市（Colchester）。根據行車紀錄器畫面，受害者正在參與慈善裸騎活動，行經住宅區街道時，遭特納奇騎摩托車追趕、出拳擊落。

檢察官賈奇（Charles Judge）指出，受害者遭重擊摔車後，腿部割傷、手與手臂多處擦傷，所幸未撞擊頭部。而嫌犯特納奇不但再度折返施暴，更攻擊前來逮捕的2名警察，其中一名員警耳朵被撕裂，需要縫合治療。

辯護律師戴布爾（Steven Dyble）表示，特納奇看到「中年男性裸體騎車覺得反感，認為這些人是在住宅區騎車的變態」，而且他除了1990年代在法國交通違規之外，沒有任何前科。

他本人出庭時，已承認危險駕駛、無保險駕駛、刑事毀損、襲警、造成身體傷害等6項罪名，本月稍早被伊普斯維奇皇家法院（Ipswich Crown Court）判處14個月有期徒刑，緩刑2年執行，此外還需執行75小時社區服務、賠償騎士2000英鎊（約新台幣8.2萬元）並繳納200英鎊（約新台幣8215元）罰金。

受害者在法庭陳述書中表示，「這是一場慈善單車活動，我完成了無數次騎乘，從未遇過這種事。」揮之不去的腿部疼痛讓他難以入眠，行動必須依賴拐杖與朋友照護。