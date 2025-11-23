綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

▲周子瑜。（圖／翻攝子瑜IG）



記者陶本和／台北報導

知名韓國女子團體TWICE的台灣成員子瑜昨天（22日）在高雄演唱會上表示，「終於帶著成員們一起來高雄了」，讓不少民眾回想起，2016年時她遭藝人黃安舉報台獨，被迫拍影片道歉一事。今天在社群平台上，有網友指稱「周子瑜當年拿國旗被網暴時，民進黨鴉雀無聲」，再次引起罵聲，事實上當年朝野都有發聲力挺周子瑜，當時的總統當選人蔡英文，在發表勝選感言時也提到此事，並說出「只要當總統一天，沒有人必須為自己的認同道歉」的經典名句。

在Twice在高雄演唱會落幕隔天，網路上出現一篇貼文，指稱周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲，今天賴桑（指總統賴清德）說Twice的周子瑜是台南人、台南人的驕傲，該文批評賴清德是在蹭周子瑜。不過，此篇貼文很快引起眾怒。

事實上，周子瑜當年之所以會發布道歉影片，是因為她揮舞中華民國國旗，遭到藝人黃安向中方檢舉，最後在被施壓下，只好發布道歉影片，而且時間點就在2016年總統大選投票日前夕。作家小花媽表示，還有人在問，為什麼周子瑜現在才回來開演唱會，就是因為道歉事件後，JYP禁止TWICE到台港中開演唱會。

事實上，周子瑜道歉事件發生後，蔡英文當時正是總統當選人，她在發表勝選感言時，就有提及周子瑜事件。蔡英文當時說，「今天的選舉結果，是向世界證明，台灣人就是自由人，台灣人就是民主人。只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉」。

小花媽表示，那時候國民黨各種賣台舉動，讓一整個世代對於國民黨親中感到憎恨，也奠定了大家討厭的是中國共產黨，以及厭惡一直要出賣台灣，甚至主動成為惡劣政權鷹犬的國民黨以及那些親中的藝人。