政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全民國防手冊不只花6447萬　普發前「初版」已印5千本、經費12萬

▲國防部例行記者會臺灣全民安全指引普發規劃。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部19日起展開新版「全民國防手冊」家戶普發作業，總共印製1100萬本，依4批次，由中華郵政協力運送至各鄉、鎮、市、區公所，預計明年1月5前完成，總計花費6447萬餘元。不過，普發的手冊為「第二版」；國防部全動署長李定中中將表示，第一版是國防部9月16日記者會印製，只小批量印製5000本，經費約12萬，配合921災防日防災宣導時實施發放，也有在門市部門發放。

國防部是在9月16日例行記者會上公布新版全民國防手冊，民稱為「當危機來臨時 台灣全民安全指引」，全動署物力動員處處長沈威志會中表示，目前規劃是在北中南選3個全聯門市定點少量發放，初步印刷5000本，是以全動署年度預算印製，將來發放會再藉由這次發放成效，會再做整體規劃，目標是深入每個民眾。

國防部又於11月18日宣布隔天啟動全民國防手冊的普發作業，每戶一本，總計印製1100萬本，含10.5萬本英語版，從印製、運送、發放經費共需6447萬餘元；在印製方面，國防部依《預算法》第70條申請第二預備金支應，紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為新台幣4279萬元。不過，普發的全民國防手冊為第二版，例如跟第一版相比，內頁多了總統賴清德的署名。

▲國防部新版全民國防手冊9月16日公布版本（左）與今公布的，在序言方面多了總統署名。（合成圖／翻攝自全動署網站）

▲國防部新版全民國防手冊9月16日公布版本（左）與今公布的，在序言方面多了總統署名。（合成圖／翻攝自全動署網站）

對於為何要普發全民國防手冊，沈威志說，賴清德9月20日在第5次全社會防衛韌性委員會中指導，這本手冊是政府給全體人民的安全須知及應變資訊，未來將規劃讓家家戶戶都能得到，所以國防部遵照指示完成相關普發計畫，並於10月23日奉行行政院核定。

立法院內政委員會排定內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝等明專報「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」，並備詢。

根據國防部已送至立法院的上述專報書面資料指出，國際媒體如路透社指出手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；美聯社(AP News)指稱手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境，是提升全民自救能力的重要工具。報告中也提到，許多駐台外館如英國在台辦事處表示，對台灣的危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

關鍵字：

全民國防手冊國防部全動署沈威志普發國軍李定中賴清德

