政治 政治焦點

台灣擁有世界無法忽視的經濟能量　林佳龍：「聯合艦隊」已經成形

▲▼外交部長林佳龍今年5月與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、宏碁集團創辦人施振榮共同出席保利馬壹號下水典禮。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍今年5月與帛琉總統惠恕仁、宏碁集團創辦人施振榮共同出席保利馬壹號下水典禮。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（23日）於社群平台貼出今年5月他與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、宏碁集團創辦人施振榮共同出席保利馬壹號下水典禮的照片並指出，他自接任以來秉持總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」的指導原則，全力推動「經濟外交」與「榮邦計畫」。這不僅是一句口號，而是一套驅動台灣整體國力、與友邦攜手共好的外交戰略，感謝過去一年多來產業界與法人機構共同支持外交工作，讓台灣的外交更加堅定踏實。

林佳龍表示，政策向來知易行難，因此他積極建構「Team of Teams」協作聯隊，透過鏈結各個公協會與法人機構，將外交政策與產學研能量相結合，形成彼此支援、資源共享的合作網絡，攜手打造經濟日不落台灣的「新國際雁行聯合艦隊」，其特色包括：公私協力、供應鏈的以大帶小、系統整合的軟硬兼施，以及市場的內外循環。

林佳龍說，過去一年多來，外交部的理念已獲得全國工總、電電公會、台商總會、大肚山產業創新基金會、全國創新創業總會等公協會支持，並結合外交部國合會、國經協會，及經濟部所屬工研院、外貿協會等單位，再加上台灣智庫及SEMI國際半導體產業協會參與，「聯合艦隊」已經成形。

林佳龍指出，在各界的支持下，外交部與公協會與法人機構已多次組團前往友邦及友好國家，包括巴拉圭、史瓦帝尼、帛琉、美國德州、菲律賓及中東歐國家，經過這些台灣國家隊友的協作，挖掘了許多潛在市場和商機，讓「榮邦計畫」正一步步落實。

林佳龍也分享近日企業界對外交工作的支持。工總理事長潘俊榮在工業節慶祝大會上，當著賴總統的面幽默表示「企業願意配合外交部出訪友邦」，但「希望能補貼出訪經費」，並提到「前總統李登輝時代都有」，引起全場笑聲，展現企業家對台灣外交的真誠與熱情。

林佳龍說，過去一年他深刻體會到台灣企業家們的可敬可愛，常常自掏腰包、默默相挺，只為「挺政府、挺外交、挺台灣」。

林佳龍特別提及，甫獲李國鼎獎的施振榮（Stan哥），近期也在臉書分享他在大肚山產創基金會的演講中，如何從「王道精神」思維出發，以「共創價值、利益平衡」的精神，協助友邦國家產業發展，落實榮邦計畫。

林佳龍補充，施振榮不管在企業界或民間都有極高的聲望，更獲得帛琉總統惠恕仁親聘為「高級經濟顧問」，也因此在施振榮的號召之下，大肚山基金會的會員們和各界也相繼追隨他，加入支持「榮邦計畫」的八大旗艦方案行列，並在「零碳船」及「物流電動車」等計畫中扮演關鍵角色。

林佳龍強調，台灣的外交處境特殊，時常面臨中國無理打壓；但台灣也擁有讓世界無法忽視的經濟能量與堅韌意志，而這也是台灣最重要的社會資本。 「如今的國際情勢及複雜性已非傳統外交單一工具所能因應」。這套由政府制定政策與願景，企業提供創新與動能的合作模式，將為友邦帶來實質的進步，並為台灣創造更大的國際空間。

林佳龍最後表示，他要向所有與外交部並肩合作的公協會、產學研單位及企業家們致上由衷謝意。因為有這些夥伴同行，台灣外交才能更堅定、更踏實，「台灣有你真好」！

