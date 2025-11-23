　
大陸 大陸焦點 特派現場

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

▲▼黛安芬退出中國大陸市場。（圖／翻攝都市快報）

▲黛安芬退出中國大陸市場。（圖／翻攝都市快報）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際內衣品牌「黛安芬」（Triumph）21日宣布，將於12月31日在中國大陸全面撤櫃，退出大陸市場。

黛安芬已經發出正式公告，並通知消費者將從12月起陸續暫停電商平台上的服務，並關閉所有實體門市。

根據《中國商報》此前的報導，11月20日，已有上海、杭州、廣州等多家黛安芬門市的店員表示，撤店情況屬實，但不方便透露撤店原因。

《第一財經》也報導，部分商場內的黛安芬門市近期已經準備撤櫃，有些專櫃正在進行折扣清倉拍賣，打折幅度在5折到8折。有店員透露，實體門市的生意比較差，客流量和銷售額一直都不太理想。

公開資料顯示，黛安芬是來自德國的全球知名內衣品牌，創立於1886年，有著百年的發展歷史。1979年，黛安芬品牌嘗試在中國大陸市場展開來料加工業務，是較早進入大陸供應鏈的國際內衣品牌。1992年起，黛安芬先後在江蘇鹽城、海南成立生產公司，逐步搭建本土化生產體系。根據公開數據，在黛安芬的發展巔峰時期，其在中國大陸市場開出了千家門店。

知名戰略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創辦人詹軍豪在接受《北京商報》採訪時指出，黛安芬的撤退，是沒能跟上內衣市場的變革節奏，其長期主打鋼圈內衣，雖補推舒適系列，但難改消費者心中的固化印象，錯失無鋼圈主流賽道。

詹軍豪還說，黛安芬線上佈局遲緩，單價還比本土品牌高30%，版型也不符合中國女性體型，種種因素之下，只能選擇退場。

▲▼黛安芬退出中國大陸。（圖／翻攝微博）

11/21 全台詐欺最新數據

