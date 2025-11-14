巴黎街頭偶遇鄭芯恩！網友驚呼：「超美」竟是她為思薇爾拍大片

生活中心／綜合報導

日前Threads與Dcard上掀起一波「巴黎巧遇拍攝現場」的討論潮，兩邊網友不約而同PO出貼文表示，在巴黎戰神廣場、香榭麗舍大道與塞納河畔附近，都看到攝影團隊，現場陣仗之大，讓路人紛紛好奇在拍什麼？

其中網友在Dcard上分享：「聽到熟悉的台灣腔在喊『那個角度幫我調一下』，才發現是台灣團隊在拍廣告！」，還目擊現場幫女主角慶生，引起熱烈討論。Threads網友則笑說：「差點誤闖片場，那位女生超美又好眼熟，應該是在拍內衣大片，有搭罩衫那種高級感穿搭～」

沒多久，眼尖網友立刻認出答案：「那是《機智校園生活》的周凌凌——鄭芯恩啦！」留言區瞬間暴動，大家紛紛留言「本人超美」、「在巴黎拍內衣也太浪漫」、「芯恩那個笑容真的會發光」，更有人感嘆「這組畫面一定超夢幻，等不及成品上線！」

讓路人驚呼的拍攝，正是內衣品牌思薇爾2026全新廣告。思薇爾重磅宣布邀請「混血女神」鄭芯恩擔任代言人，遠赴浪漫之都巴黎拍攝形象大片。她以自然高貴的氣質與自信神態，完美詮釋品牌的「經典系列」與「璀璨系列」，展現「優雅、閃耀、自信」的多重魅力。品牌表示：「鄭芯恩的多元魅力與真實自信，正是思薇爾女性精神的縮影。我們希望透過她的詮釋，讓更多女性從內在綻放出屬於自己的法式美力。」

隨著思薇爾即將邁入創立40週年的重要里程碑，思薇爾以「撩波-巴黎之春」為26春夏廣告片主題，延續法式浪漫與現代女性力量的融合。從經典到璀璨，每一件內衣都蘊含舒適與高雅的細節，陪伴不同階段的女性展現最真實的自信與美麗。這次廣告不只是一場拍攝，更像是品牌與芯恩的共同旅程——從巴黎街頭的即景浪漫，到鏡頭裡那份自信閃耀的神情，無不讓人期待：「穿上思薇爾，看見自己不同的美麗！」

