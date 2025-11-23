陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

▲網友重訂日本住宿，真的降價了。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，中國官方呼籲公民避免赴日，引發機票、住宿退訂潮。對此，許多網友回報，重新檢視訂好的住宿價格，意外發現有降價，取消後再下單，省下數千元不等，「名古屋跨年房價原本兩晚訂5800元，現在變3800多元」、「明年2月初北海道千歲的旅館，少了2000元」。

「你有感覺日本的住宿最近有降價嗎？」林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，看到很多網友討論，重新瀏覽已下訂的旅館，發現有一定程度的降價，加上有免費取消的服務，於是紛紛取消住宿再下訂，不過貼文中，也有人回應沒有看到降價。

對此，林氏璧猜測表示，可能是取決於你關注的那些旅館，如果原本很多中國旅客會入住的話，即起至年底至少有54萬張大陸飛往日本的機票取消，導致釋出了空房，所以房價當然有所變動；相反的，如果旅館原本住的中國旅客佔住宿比例不多，房價就不會有影響。

另外，還有住宿日期也有很大關係，林氏璧說明，比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售；如果是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢。

底下網友回報，「福岡天神日航一樣的房型，一天少了1000元台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12／31去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800元，後來中日關係影響看到房價變兩晚3800多元，立馬取消重訂，有省到」、「品川區降蠻多的，四月住3個晚上差台幣3800元」、「櫻花季東京有降，馬上重訂」、「明年3月中去京都、奈良，3晚總共便宜3000元台幣」、「明年2月初北海道千歲的旅館，少了2000元台幣，立馬重訂，但札幌住宿就沒差了」、「我還是訂跨年的名古屋，不過應該不算多，便宜日幣2000至3000元」。

但也有人回應，「名古屋還是一樣貴，沒看到有降價的」、「12月飛大阪，反而漲價」、「12月的兩國沒有降」、「APA Hotel都一樣的價錢」、「北海道1月變貴」、「農曆過年好像無感」。