高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權該談話引來中國不滿，中方更進一步對日實施經濟制裁。外交部在最新書面報告中提到，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，因此本次高市早苗答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

立法院外交及國防委員會明（24日）邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

外交部在書面報告中說明，日本高市政權於10月21日成立，象徵日本「安倍路線」的承襲與強化。高市早苗就任後誓言打造「強韌日本」，除重振日本在國際的外交影響力外，亦將進一步強化日本防衛能力，包含提高防衛經費達GDP 2%水準，修訂以「國家安全戰略」為首的「安保三文件」等。

另高市早苗高度重視台海議題，外交部指出，就任以來已陸續在東亞峰會（EAS）、日美峰會及日中峰會等國際場域連續發言強調台海和平穩定的重要性。本月7日高市早苗在國會針對「台灣有事」進行答辯，相關發言引起中方強烈反彈，甚而祭出暫停進口日本水產品、呼籲中國公民暫緩赴日等經濟施壓措施，使日中關係迅速惡化，相關發展殊值密注。

外交部表示，高市早苗在國會針對「存立危機事態」進行答辯，基本上仍遵循日本政府既定立場答詢，惟以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻，然引發部分輿論質疑高市早苗發言似逾越歷代政府見解，並引起中方強烈反彈。

外交部指出，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」說明，並未明確回應。

外交部認為，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，因此本次高市早苗答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

外交部表示，回顧日中外交重大衝突，多因歷史及領土問題所致，前者如2005年歷史教科書爭議，後者如2010、2012年釣魚台爭議。台灣議題與前述歷史、領土相同，均屬中國自稱的核心利益，中共一連串舉動擴大衝突，致本次日中關係陷入僵局，加以目前第二軌議員外交管道萎縮，壓縮戰略迴旋空間，短期內僵局恐將持續。

外交部指出，當前日本輿論普遍友台，重視台海和平穩定及促進台日友好交流已為日本政界普遍共識。高市政權內閣閣員多為長期與我互動密切的政要，今後我方允宜善用「高市內閣」友台力量推升台日關係，同時持續多方佈局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友我力量得以持續穩定推動台日關係發展。

外交部表示，日中緊張關係已引起國際社會關注，美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）頃就本案聲援表示，美國堅決反對任何以武力或脅迫手段片面改變台海現狀的企圖。台美日共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，面臨共同的傳統與非傳統安全挑戰。

外交部強調，今後我國期盼以更具戰略性的觀點加強鏈結我與理念相近夥伴間關係，並以「總合外交」為羅盤，「三鏈戰略」為指針，推展多邊全面夥伴關係。