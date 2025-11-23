自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

▲男子上網購買的假將軍服。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名男子欺騙新交的女友他是一名解放軍將軍，於是穿著網路上買的假將軍制服與對方約會。不過，由於男子的穿著實在太過可疑，有路人報了警，導致男子的假將軍身分被揭穿，還遭到警方拘留。

根據光明網報導，淳安縣公安局青溪派出所駐高鐵站民警日前接到客運站巴士經理的報案，稱巴士上有一名穿著「上將軍服」的男子，行跡十分可疑。

警方於是提前在進站口附近關注，並在該名男子下車後上前攀談。但面對警方的詢問，男子言辭閃爍，聲稱自己「身份保密」，始終不願正面回答問題。

▼男子被抓進警局。（圖／翻攝微博）



交流過程中，警方注意到男子身著的軍裝，從肩章樣式到服飾細節，每一處都存在明顯瑕疵，特別是胸前帶有英文的CHINA。

男子身旁的女友則向警方表示，這位「將軍」是她剛交往的男朋友，兩人是在朋友的介紹下認識。

掌握情況後，青溪派出所立即調度增援警力趕赴現場，將涉嫌冒充軍人的男子帶走調查。男子也終於承認自己是在網路上買的假軍裝，軍人身分也是虛構的。

男子還說，他為了在剛交往的女友面前塑造良好形象，萌生假冒軍人的念頭，不僅編造了軍人身份，還特意分多次網購拼湊了一套「將軍制服」，專程在見面時穿給女友看，企圖以此獲取對方信任。

男子因冒充軍警人員招搖撞騙，被依法採取行政拘留8日的處罰。