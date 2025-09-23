到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

▲太武藝術季熱鬧揭幕，桃園市政府團隊與貴賓齊聚大溪太武新村，一同宣布年度文化盛事正式登場。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張芳瑜／大溪報導

想到桃園大溪別再只知道熱鬧的老街了，大溪不只有老街與豆干的熟悉香氣，距離老街車程僅10分鐘，還有一處小而美、小而巧的藝文景點正在發光！太武新村眷村文化園區是一處能同時感受歷史與藝術的秘密聚落，這裡保存了完整的眷舍建築與生活記憶，如今更透過「太武藝術季」注入全新能量。2025「太武藝術季」於9月15日正式揭幕，從家庭代工特展到藝術家駐村創作，還有結合美食故事及台灣歷史的《將軍小館》，串聯展覽、市集、走讀導覽與眷村美食，每一步都能在老屋巷弄間發現驚喜，無論是想拍照打卡、體驗手作，還是細細品味眷村味道，這裡都是秋日最值得安排的一站。

家庭代工故事搬進展館 眷村竟藏「守護神獸」蠟燭獸

「家工時代：太武新村年度特展」自9月15日起展至2026年3月31日，透過文物、影像與故事重現台灣過去盛行「家庭代工」的常民歷史場景。這些看似平凡的日常，不僅是生活經濟來源之一，也是鄰里互助與情感交流的重要一環，透過重新回顧喚醒不少人心中的溫暖回憶。

▲▼「家工時代」特展重現眷村家庭代工場景，透過文物、影像與故事，喚醒許多人對昔日小工廠生活的回憶。

今年更邀請傅琬婷、邱伶琳、張乃仁共三組駐村藝術家開放工作室，與居民共同探索眷村故事，以新世代視角詮釋傳統文化，創造歷史與藝術的全新對話。同時，園區也展出上期駐村藝術家韓昀庭與民眾共同創作的公共藝術《蠟燭獸》：將垃圾桶化為「守護火的神獸」，兼具眷村日常與民間信仰的寓意。

▲由藝術家韓昀庭與居民共同創作的《蠟燭獸》，把日常垃圾桶化身為守護眷村的「神獸」，成為園區趣味亮點。

不只看展還能走讀！文創市集＋親子手作掀大溪旅遊熱

不讓旅遊景點只是走馬看花，太武藝術季期間特別規劃「深度走讀」，由專業導覽老師帶領民眾走訪太武新村與周邊河西地區，透過步行探索眷舍建築、生活場域與人文故事，讓旅人實地感受土地沉澱的文化記憶。

此外，「太武藝市」文創市集將於教師節連假與國慶連假登場，集結文創手作、在地品牌與特色美食。現場還安排親子手作體驗，從工藝小物到生活用品，邀大小朋友一起動手創作，留下難忘回憶。

吃餃子喝咖啡還能聽戰史！《將軍小館》秒登大溪最新打卡點

今年最吸睛的亮點之一則是《將軍小館》的首次亮相，由胡璉將軍第三代胡敏越帶領，透過展覽與餐桌美食，帶領大家走入將軍波瀾壯闊的一生。展館特別展出胡璉將軍年輕時期的照片，以及他從小放牛、愛讀書到考取黃埔軍校的故事，讓人看見將軍不為人知的一面。

更特別的是，全台僅有的胡璉將軍人形立牌，也在這裡成為必拍打卡點，象徵著他在軍旅與外交領域的傳奇身影。導覽人員介紹，胡將軍在1952年創辦金門酒廠，並在越南大使任內推動中華文化交流，他一生跨越軍事、金門建設與外交，成為戰後歷史的重要見證。

▲《將軍小館》內有全台唯一胡璉將軍人形立牌，成為遊客必拍的打卡焦點。

最好玩的是餐桌體驗部分，現場吃得到熱騰騰的手工餃子，一顆內餡就多達22種風味，每一口都飽滿扎實，被來賓笑稱「這一顆餃子就能嚐到滿滿的將軍精神」。還有以金門官窯器皿盛裝的汽鍋雞、來自中山市場老店的滷味，勾起許多老桃園人對傳統家常味的回憶。

▲貴賓們現場品嚐熱騰騰的水餃與汽鍋雞等一桌美食，笑說嚐到了滿滿的將軍精神。

飲品部分則特別準備了越南咖啡，濃烈香氣混合煉乳的甜潤口感，讓來賓邊聽導覽邊細細品味，搭配上燒賣，就是胡璉將軍最常吃的下午茶組合，令在場眾人充滿驚喜，沒想到在大溪可以喝到這麼道地的越南咖啡，彷彿真的跟著將軍走了一趟異國外交旅程。餐桌上還出現了檸檬蛋糕與草莓蛋糕，是胡璉將軍當年最愛的甜點，象徵著他與家人間的溫馨時光。

從歷史文物到餐桌料理，《將軍小館》不僅是展覽，更像是一場穿越時空的體驗；它既是年輕世代眼中的「必拍打卡熱點」，也是一座以味覺喚醒歷史、讓文化傳承延續下去的橋樑。

桃園副秘回眷村動容開講：「回來就像翻開童年相簿」

桃園市副秘書長金志聿在開幕記者會上感性致詞，他提到自己就是在太武新村長大的孩子，「今天回來，就像翻開童年的相簿。」他說，太武新村保存的不只是建築，更是居民的回憶與歷史，「藝術季不僅保存珍貴的記憶，也讓在地故事與當代創意結合，開創更多交流的可能。」在參觀《將軍小館》時，金志聿聽得津津有味，更大讚餐桌秀澎湃有特色，準備之後呼朋引伴湊桌來吃。

▲桃園市副秘書長金志聿回到兒時成長的眷村，動情表示「今天回來，就像翻開童年的相簿」。

策展人張漢寧曝內幕：從823砲戰到藝術季，守護精神延續

策展人張漢寧表示，太武新村的誕生源自823砲戰後胡璉將軍以砲彈換來建村基金，安置前線軍眷，「這份守護家人的心意，我們希望能延續到今天。」他補充，今年的「家工時代」特展，正是透過眷村家庭代工的故事，展現居民如何在小小眷舍裡，用巧手與毅力創造經濟奇蹟，也期待藉由藝術視角、邀請更多人來看展走逛，與大眾及今日的社會產生共鳴。

▲策展人張漢寧談及太武新村的歷史與藝術理念，期盼透過藝術季延續「守護的精神」。

太武藝術季一路從9月15日持續至10月12日，並與10月的眷村文化節銜接，以「藝動」為主題，讓大溪不再只是老街代名詞，更成為融合歷史、藝術與生活的小而美打卡景點，心動不如立刻計畫行動，安排一場深度歷史巡禮。

2025太武藝術季資訊

活動期間：2025年9月15日至10月12日

特展時間：即日起至2026年3月31日

地點：桃園大溪太武新村眷村文化園區

更多詳情：太武新村眷村文創園區臉書