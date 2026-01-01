失業保全回公司應徵！刀槍挾持前老闆討20萬　2警腿部中槍

記者沈繼昌／桃園報導

曾任保全工作的桃園市陳姓男子，昨（31）日上午前往桃園區某保全公司佯裝應徵保全工作，卻藉機持空氣槍與4把刀械挾持保全業者要求交出財物，員工見狀紛紛走避並打電話報警，桃園警方據報到場，陳男突然持刀欲攻擊員警，員警機警以警棍打掉刀械，陳再持空氣槍朝員警開槍，導致2員警腿部受到瘀傷但仍奮勇與陳扭打，最後仍負傷壓制到案，訊後依強盜、殺人未遂與妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警方昨天上午據報，陳姓男子前往桃園區某公司持空氣槍與刀械挾持業者，員警隨即拘捕發生扭打後壓制到案。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天上午10時許，46歲陳姓男子攜帶空氣槍及4把刀械，前往桃園區某保全公司佯裝應徵保全員，進入公司後卻直接衝入辦公室挾持業者，陳男亮出空氣槍與刀械，認為保全公司積欠其工資，要求交出20萬元補償其損失，公司員工見狀紛紛逃出報警求助。

▲桃園市陳姓男子前往桃園區某公司持空氣槍與刀械挾持業者，員警隨即壓制到案，並起出做案用4把刀械與空氣槍等證物。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局中路派出所員警蔣賢學、王瓏寬據報後趕往現場處理，進入辦公室後與陳男對峙，見業者神情緊張，業者說陳男身上有東西，員警要求陳男勿妄動，繳出危險物品時，陳突自身上拿出刀械朝員警揮舞，當下被員警持警棍拍落，員警立即上前欲拘捕，陳再持空氣槍朝員警連續開槍，擊中員警腿部，所幸僅受瘀傷，員警與陳扭打，支援警力隨即到場協助壓制陳男，並在其身上起出各式刀械共計4把、空氣槍與小鋼彈等物，隨即將陳男上銬後帶回派出所偵訊。

▲桃園警方破案後，副分局長黃呈錫(右二)等長官頒發禮品給破案有功員警。（圖／桃園警方提供）

陳男在警訊時避重就輕，桃園警方訊後依依強盜、殺人未遂與妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦，檢方今天複訊後向法院聲請羈押。