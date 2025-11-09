國際瀕危諾氏鷸現身將軍濕地　連續十年造訪七股將軍鹽灘濕地

▲覓食中的諾氏鷸再度現身將軍濕地，已連續十年報到。（黑面琵鷺保育學會陳逸政提供）

記者林東良／台南報導

台南七股將軍鹽灘濕地再次迎來稀客，國際瀕危鳥種「諾氏鷸」（Nordmann’s Greenshank）11月8日在將軍濕地被發現蹤影，這也是牠連續第10年造訪此地，展現候鳥對固定棲地的高度忠誠，復育聯盟指出，穩定的濕地環境對於稀有遷徙鳥類至關重要，顯示當地多年復育成果已逐漸發揮效益。

諾氏鷸是東亞—澳大拉西亞遷徙路線上十分稀少的水鳥，全球族群量不到1500隻，被國際列為瀕危物種。每年秋冬部分族群會南下台灣過境或越冬，而七股將軍一帶的廢棄鹽灘因長期維持良好水位與覓食條件，成為觀察該物種的重要據點。

七股將軍鹽灘濕地復育聯盟自111年4月認養廢棄鹽灘後，持續進行棲地巡護、鳥類監測與復育作業。聯盟由台灣黑麵琵鷺保育學會、野鳥學會、濕地保護聯盟、荒野保護協會等多個保育團體共同組成，並透過環境教育推廣提升大眾對濕地生態的重視。

台南鳥會表示，諾氏鷸能夠連續十年造訪，是對濕地品質的肯定，也是保育工作者最好的鼓勵。鳥會提醒，諾氏鷸現身區域周邊部分道路狹窄，民眾若前往賞鳥務必注意交通安全，避免停車造成阻礙。

復育聯盟並特別感謝上海商業儲蓄銀行長期投入鳥類保育計畫，協助推動監測、教育與棲地守護，使將軍濕地成為候鳥安心停棲的重要驛站。