台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

▲仁德、將軍區長交接典禮18日舉行，由民政局長姜淋煌監交，確保區政無縫接軌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府18日於仁德區公所及將軍區公所舉行區長交接典禮，由民政局長姜淋煌親自監交，仁德區長黃素美陞任市府參議，其遺缺由將軍區長許博森調任接任；將軍區長則由安南區副區長張介軍陞任，整體交接過程順利完成，確保兩區區政運作無縫接軌。

黃素美任內積極推動社區營造、便民服務及公共工程協調，深獲地方肯定。此次轉任市府參議，市府期望她憑藉多年基層歷練，持續投入市政推動。新任仁德區長許博森行政歷練完整，熟悉基層業務，將延續既有施政基礎，並結合地方特色推動公共建設與社區發展。

新任將軍區長張介軍曾任安南區主任祕書、副區長，對地方需求掌握深入。市府勉勵他發揮行政專長，積極推動建設並加強與民眾溝通，提升區政效能。

市長黃偉哲強調，基層區政是市府最直接面對民眾的服務窗口，區長責任重大。此次人事調整，一方面感謝卸任區長的付出，也期勉新任區長盡快上手，延續市政規劃、貼近地方需求，打造宜居城市。民政局長姜淋煌指出，此次異動屬例行性陞遷與輪調，透過歷練交流可強化行政效能，使區政推展更順暢。交接典禮在莊重氛圍中圓滿完成，兩位新任區長均承諾將全力以赴，確保服務不中斷。