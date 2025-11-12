鳳凰颱風逼近！　黃偉哲馬不停蹄視察北門、將軍、七股確保漁港安全

▲黃偉哲市長今早冒風雨視察北門蘆竹溝漁港復建情形，關心漁民防颱準備狀況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央氣象署指出，12日是鳳凰颱風最接近台灣的時段，受其外圍環流影響，各地恐有局部大雨或豪雨，台南市長黃偉哲一早風雨無阻，前往北門、將軍與七股沿海地區，視察漁港與社區復建情況，並了解地方需求，要求相關單位預作準備、嚴防災情發生。

黃偉哲市長表示，北門區蘆竹溝漁港過去受丹娜絲颱風影響損壞，相關修復已大致完成，但仍有民眾反映部分問題。市府將研議三項後續措施：一、延長漁民補助申請期限；二、加高港區外圍防護設施，市府已行文漁業署，配合款也已備妥；三、補沙穩定沙洲並評估碼頭加高85公分，以強化港區防護。黃偉哲強調，市府會持續提升港內外海與堤防的安全防護，守護漁民生命財產。

水利局指出，蘆竹溝漁港抽水站治理工程將改善抽水量能不足問題，完工後抽水量將由0.6cms提升至2.1cms，有效減輕淹水風險。黃偉哲也前往將軍區青鯤鯓地區，確認各項防颱準備完備，並獲當地裡長肯定。

此外，七股區頂山國小校舍先前受風災損壞，現已整修完成，並由黑麵琵鷺保育學會及社區團體認養活化使用。黃偉哲實地勘查後，肯定社區積極復原成果。今日立委陳亭妃也到場關心青鯤鯓漁港防颱狀況。

市府提醒市民持續留意颱風動態及市府發布的防災資訊，可利用「台南市政府官方LINE」或「台南水情即時通」APP即時掌握水情；若發現道路、橋梁或公園有損害或災害情形，可撥打1999或06-2155555專線通報。