外交部：台吐邦誼篤睦友好　秉持團結共榮精神建構如至親家人情誼

▲吐瓦魯國總理戴斐立接受總統賴清德軍禮歡迎。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部今（23日）表示，吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團圓滿結束訪台行程，於22日晚間搭機離台。外交部指出，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國間如「至親家人」情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進人民福祉，互助共榮。

外交部說明，戴斐立此行國是訪問期間會晤總統賴清德、接受軍禮歡迎、 出席國宴、以及外交部長林佳龍款宴。戴斐立並代表吐國政府與我方簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」。另訪團赴日月潭國家風景區等風景名勝，體驗我國自然風景及原住民文化。外交部常務次長葛葆萱代表林佳龍及我國政府送機。

▲總統賴清德（左二）見證吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo，左一）與外交部長林佳龍（右一）簽署「台吐團結共榮條約」。（圖／外交部提供）

外交部強調，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國間如Kaitasi（即吐瓦魯語文「至親家人」之意）情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進人民福祉，互助共榮。

▲外交部常務次長葛葆萱（右）代表我國政府歡送吐瓦魯國總理戴斐立（左）。（圖／外交部提供）

▼吐瓦魯國總理戴斐立伉儷（左八、左七）訪團參訪順益台灣原住民博物館。（圖／外交部提供）

▼吐瓦魯國總理戴斐立伉儷（左十、左九）訪團會晤總統賴清德（右十一）。（圖／外交部提供）