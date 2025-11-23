美FAA警告「飛越委內瑞拉」恐有危險！　多家航空急停航班

▲伊比利亞航空宣布，自24日起暫停所有飛往委內瑞拉航班。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢持續升溫。美國聯邦航空總署（FAA）21日發布警示，指飛越委內瑞拉上空「可能存在潛在危險情勢」，要求各航空公司保持高度戒備。隨後，包括巴西高爾航空、哥倫比亞阿維安卡航空、葡萄牙航空等多家國際航空公司，紛紛在22日取消往返委內瑞拉的航班。

多家航空公司緊急停飛 安全警訊與軍事活動激增

FAA在警示中指出，委內瑞拉及周邊地區「安全情勢惡化、軍事活動明顯升高」，並提醒航空營運商謹慎規劃航線。另一份聲明中也提到，該國領空內的導航系統干擾增加，委內瑞拉軍方近期的演習頻率亦顯著上升。

根據Flightradar24與西蒙．玻利瓦國際機場（Simón Bolívar Maiquetía International Airport）官網資訊，巴西高爾航空（Gol Airlines）、哥倫比亞阿維安卡航空（Avianca Airlines）及葡萄牙航空（TAP Air Portugal）的加拉加斯（Caracas）航班均已停飛。

哥倫比亞航空局也發出聲明指出，麥凱提亞（Maiquetía）上空「存在潛在風險」，原因是「地區安全惡化與軍事行動增加」。

葡萄牙航空證實取消本週六與下週二（22日至25日）航班，表示決定是「根據美國航空主管機關的安全警告」。

西班牙伊比利亞航空（Iberia Airlines）則宣布，自24日起暫停所有飛往加拉加斯的航班，並表示將「視情況再決定何時恢復飛行」。不過，該公司22日由加拉加斯飛往馬德里的航班仍如期起飛。

目前仍維持營運的航空公司包括巴拿馬哥巴航空（Copa Airlines）與哥倫比亞溫哥航空（Wingo）。

美國內部傳出「對委新行動」 官員：不排除任何可能

《彭博》與《路透社》報導，華府內部對委內瑞拉局勢的關注升高。四名美國官員透露，美方預計在「未來幾天內」展開對委內瑞拉的新階段行動，但行動內容、時間及範圍尚未確認，也不清楚美國總統川普（Donald Trump）是否已做出最終決定。

其中兩名官員指出，「秘密行動」可能是美國新一輪行動的第一步。對此，五角大廈將相關提問轉交白宮，中央情報局（CIA）則拒絕置評；委內瑞拉通訊部目前尚未回覆任何評論請求。

一名美國政府資深官員進一步透露，對委內瑞拉的行動「不排除任何可能性」，另有兩名官員表示，選項之一包括「推翻總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權」。

地區局勢緊張 美軍艦與戰機集結

美國FAA在警示中也提到，委內瑞拉上空「所有飛行高度的航機都可能面臨威脅」。近月來，美軍在該地區軍事部署明顯升級，包括派出美國海軍最大型航空母艦、多艘軍艦以及F-35戰機進駐。

智利的南美航空（LATAM Airlines）原定23日飛往波哥大（Bogotá）的航班，同樣已取消。航空界分析指出，若安全風險持續升高，可能引發更多航空公司暫停航線，甚至影響南美主要航空樞紐運作。