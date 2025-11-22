全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

▲患者在11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀，住院治療。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



美國華盛頓州官方21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球首宗人類感染H5N5並致死的紀錄。當地衛生部指出，該患者居住於格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身患有多項慢性疾病，家中飼養的家禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。

綜合外媒報導，患者在11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀，起初在當地醫療機構治療後，轉院至西雅圖的醫院進一步治療，經檢測確認感染H5N5禽流感病毒。官方未公開該名患者的性別、年齡與姓名等個資。

華盛頓州衛生官員進一步表示，透過抽樣檢測，患者居家禽鳥飼養環境中亦發現禽流感病毒，推測其感染可能與接觸家禽或野鳥相關。不過，目前尚無確切證據證明感染源頭為何。

雖然該病毒株首次確認可感染人類，但美國疾病控制與預防中心（CDC）與州級衛生機構皆強調，這起個案並未提升對公眾的整體健康風險。目前未發現人傳人跡象，亦無其他密切接觸者確診。

CDC補充指出，與H5N1等更常見禽流感病毒相比，H5N5並不被認為對人類具有更高威脅。近年美國已通報多起H5N1人類感染事件，患者多為農場工作者，且大多數症狀輕微。

衛生單位強調，會持續監測曾與患者有接觸者，並呼籲民眾避免與不明禽鳥接觸，以降低潛在感染風險。