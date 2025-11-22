　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲患者在11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀，住院治療。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

美國華盛頓州官方21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球首宗人類感染H5N5並致死的紀錄。當地衛生部指出，該患者居住於格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身患有多項慢性疾病，家中飼養的家禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。

綜合外媒報導，患者在11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀，起初在當地醫療機構治療後，轉院至西雅圖的醫院進一步治療，經檢測確認感染H5N5禽流感病毒。官方未公開該名患者的性別、年齡與姓名等個資。

華盛頓州衛生官員進一步表示，透過抽樣檢測，患者居家禽鳥飼養環境中亦發現禽流感病毒，推測其感染可能與接觸家禽或野鳥相關。不過，目前尚無確切證據證明感染源頭為何。

雖然該病毒株首次確認可感染人類，但美國疾病控制與預防中心（CDC）與州級衛生機構皆強調，這起個案並未提升對公眾的整體健康風險。目前未發現人傳人跡象，亦無其他密切接觸者確診。

CDC補充指出，與H5N1等更常見禽流感病毒相比，H5N5並不被認為對人類具有更高威脅。近年美國已通報多起H5N1人類感染事件，患者多為農場工作者，且大多數症狀輕微。

衛生單位強調，會持續監測曾與患者有接觸者，並呼籲民眾避免與不明禽鳥接觸，以降低潛在感染風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球首例！人類感染H5N5病毒喪命
子瑜一開口全場哭了！　TWICE：她是我們的驕傲
金馬紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻
快訊／金馬首獎開出！
陳意涵紅毯「超兇事業線」全看光！
快訊／范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」
快訊／台中騎士頭部重創身亡
快訊／謝侑芯今午回家了！　家屬代表護送骨灰回台
林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」：反對鬆綁檢疫美產品

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

5天逾60陸客團取消訂單　東京巴士公司損失破3000萬日圓

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行　連續8天出沒

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

54歲中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！　長崎市區被逮

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

「台灣有事」日本不會出兵！　專家揭自衛隊真正任務

「小11歲嫩妻」拒同房！印尼男怒潑硫酸　意外爆出更多罪行

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」：反對鬆綁檢疫美產品

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

5天逾60陸客團取消訂單　東京巴士公司損失破3000萬日圓

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行　連續8天出沒

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

54歲中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！　長崎市區被逮

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

「台灣有事」日本不會出兵！　專家揭自衛隊真正任務

「小11歲嫩妻」拒同房！印尼男怒潑硫酸　意外爆出更多罪行

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

【金馬62即時得獎名單】恭喜《世外》奪最佳動畫片

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

國際熱門新聞

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「肉償抵餐」台灣網美更新限動！　友：談到前男友就驚恐

日教授：和中國開戰「日本必敗」！曝唯一解

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

女模直送！泰監獄「隱藏密室」成VIP炮房

嗆澤倫斯基沒有籌碼　川普：不滿就繼續戰爭

網封江湖最後大嫂！女劫囚救丈夫過程曝光

中國不敢打「稀土牌」？　專家：代價太大

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

Fed再放鴿！　美股反彈全收紅

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

歹徒闖韓女星Nana住處受傷　警：屬正當防衛

更多熱門

相關新聞

首度！川普與曼達尼白宮相見歡

首度！川普與曼達尼白宮相見歡

美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼21日在白宮舉行首次面對面會談，會後兩人接受約30分鐘的媒體採訪，展現出與過往敵對態度截然不同的融洽氣氛，笑著相互稱讚並承諾擱置分歧，共商紐約市未來。川普稱，兩人的共識比原本預期還要多，曼達尼的選戰也打得相當精采，希望曼達尼能成為一位真正偉大的市長。

貓咪走丟10年奇蹟找回！飼主1舉動成重逢關鍵

貓咪走丟10年奇蹟找回！飼主1舉動成重逢關鍵

少女郵輪遭絞殺！16歲繼弟列頭號嫌犯

少女郵輪遭絞殺！16歲繼弟列頭號嫌犯

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

加拿大小學生健行「遭熊攻擊」釀9傷2命危

加拿大小學生健行「遭熊攻擊」釀9傷2命危

關鍵字：

H5N5北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面