國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美提出俄烏和平方案！烏克蘭面臨痛苦抉擇　川普：非最終方案

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普22日在白宮接受媒體詢問時說，不管用什麼方法，都必須讓戰爭停下。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國近期向烏克蘭遞交一份和平方案，內容涉及要求基輔作出讓步，令烏克蘭面臨艱難抉擇。歐洲多國領袖認為，方案仍需進一步調整。美國總統川普22日表示，這並非提供給烏克蘭的最終版本，「無論用什麼方式，我們必須結束戰爭」。

外媒指出，川普政府提出的和平計畫包括烏克蘭割讓整個頓巴斯地區、將軍隊規模限制在60萬人，以及禁止加入北約等多項內容，觸及基輔核心底線。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔可能面臨在維護國家尊嚴與保持美國作為重要盟友之間做出艱難選擇。歐洲及其他西方國家則認為，美方提出的28條和平建議可作為談判起點，但仍需深入研議。

川普22日在白宮接受媒體詢問時說，這並非最終方案，並強調希望促成和平。「我們正努力結束這場戰爭，不管用什麼方法，都必須讓它停下來。」

▼川普強調方案還沒定案，但暗示烏若不接受，美方支援可能會受影響。

▲▼川普。（圖／路透）

《華盛頓郵報》引述知情人士報導，白宮正施壓烏克蘭在下星期感恩節前接受計畫，否則可能失去美國在俄烏戰爭中的協助。川普指出，澤倫斯基不必完全認同提案，但若不接受，他們只能繼續作戰。「某個時候，他將不得不面對尚未同意的條件。」

外電指出，美國方案包含俄羅斯部分核心訴求，歐洲及其他西方國家一方面肯定川普希望停戰的努力，另一方面也認知部分條件對烏克蘭難以接受。英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐盟及加拿大總理、日本首相表示，樂見美方努力促成和平，並認為草案可作為討論基礎，但仍須研議。他們補充：「我們已準備好參與協商，以確保未來和平能夠持久。」

俄烏戰爭已近四年，川普自重返白宮後一直力促兩國達成永久停火，並分別與澤倫斯基及普丁會面，但至今未獲俄方重大讓步。

▲▼川普。（圖／路透）

11/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

