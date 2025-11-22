桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天下午在楊梅休閒農業區揭幕，市長張善政伉儷與大小朋友們開心合影。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025桃園仙草嘉年華」今（22）日在楊梅休閒農業區揭幕，全區有9個酷洛米美拍主題裝置藝術吸引大小朋友駐足打卡。市長張善政表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，大家都被紫色吸引到楊梅來，歡迎大家來欣賞紫色花田、紫色酷洛米，打造桃園冬季最具魅力浪漫的紫色花海。

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天揭幕，現場田間有可愛的「酷洛米」美拍主題裝置藝術非常吸睛。（圖／市府農業局提供）

「2025桃園仙草嘉年華」今（22）日下午在楊梅休閒農業區舉行揭幕儀式，張善政伉儷、立委涂權吉、林月琴與市議員李宗豪、周玉琴、李家興與鄭淑方等民代等與市府多位局處長均出席。

桃園市長張善政表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，大家都被紫色花海的魅力吸引到楊梅來；目前仙草1號已經盛開，預計下禮拜仙草2號也將盛開，三個禮拜活動期間，歡迎大家一起來欣賞紫色花田、紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天揭幕，市長張善政伉儷與出席民代在田間合影。（圖／市府農業局提供）

農業局長陳冠義說，今年活動以「酷洛米的紫花音樂會」為策展主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術，包含：「Welcome！紫花小鎮」入口意象，酷洛米搭配粉紫拱門與花田光影，象徵「花開迎賓」；沿途可見以農業廢棄物與金屬材質拼接成的「酷洛米夢境農光列車」穿梭於紫花田間；另外還有「酷洛米魔法月台」，結合草編、花籃與帽飾，重現酷洛米旅途中停靠的浪漫場景。而「仙境時光號」則以粉紫車廂為主體，象徵仙草花海綻放的浪漫列車，同時串聯「桃園仙草嘉年華」與「富岡鐵道藝術生活節」兩大主題，讓花田化作鐵道的延伸，載著旅人穿越紫色夢境。

▲2025桃園仙草嘉年華活動即日起為期16天展出，市長張善政歡迎大小朋友欣賞紫色花海。（圖／市府農業局提供）

此外，其餘主題裝置還有「酷洛米野餐時光」，以茶會為靈感，結合花籃、餅乾與果汁瓶等造景，讓酷洛米與巴庫邀您共度甜蜜午後時光；此外還有「酷洛米慢讀花園」、「酷洛米花禮」、「酷洛米夢幻花影」、「嘟嘟小火車」等都是不可錯過的美拍焦點。

農業局強調，桃園仙草嘉年華即日起至12月7日，為期16天週週皆有精彩活動，11/29（六）下午酷洛米將於舞台區與粉絲見面，為活動帶來滿滿可愛能量；11/30（日）安排魔術泡泡秀與魔術表演；12/6（六）下午則有迷霧森林樂團帶來音樂演出。活動期間同步舉辦消費集章活動，凡完成市民卡集章即可獲得酷洛米限量環保袋。同時，「2026桃園農產主題月曆」於活動期間限量發放，現場打卡標記「仙草嘉年華」活動地標即可獲得。詳細活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區」Facebook粉絲專頁查詢。