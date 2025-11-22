　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天下午在楊梅休閒農業區揭幕，市長張善政伉儷與大小朋友們開心合影。（圖／市府農業局提供）

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天下午在楊梅休閒農業區揭幕，市長張善政伉儷與大小朋友們開心合影。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025桃園仙草嘉年華」今（22）日在楊梅休閒農業區揭幕，全區有9個酷洛米美拍主題裝置藝術吸引大小朋友駐足打卡。市長張善政表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，大家都被紫色吸引到楊梅來，歡迎大家來欣賞紫色花田、紫色酷洛米，打造桃園冬季最具魅力浪漫的紫色花海。

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天揭幕，現場田間有可愛的「酷洛米」美拍主題裝置藝術非常吸睛。（圖／市府農業局提供）

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天揭幕，現場田間有可愛的「酷洛米」美拍主題裝置藝術非常吸睛。（圖／市府農業局提供）

「2025桃園仙草嘉年華」今（22）日下午在楊梅休閒農業區舉行揭幕儀式，張善政伉儷、立委涂權吉、林月琴與市議員李宗豪、周玉琴、李家興與鄭淑方等民代等與市府多位局處長均出席。

桃園市長張善政表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，大家都被紫色花海的魅力吸引到楊梅來；目前仙草1號已經盛開，預計下禮拜仙草2號也將盛開，三個禮拜活動期間，歡迎大家一起來欣賞紫色花田、紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天揭幕，市長張善政伉儷與出席民代在田間合影。（圖／市府農業局提供）

▲2025桃園仙草嘉年華活動今天揭幕，市長張善政伉儷與出席民代在田間合影。（圖／市府農業局提供）

農業局長陳冠義說，今年活動以「酷洛米的紫花音樂會」為策展主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術，包含：「Welcome！紫花小鎮」入口意象，酷洛米搭配粉紫拱門與花田光影，象徵「花開迎賓」；沿途可見以農業廢棄物與金屬材質拼接成的「酷洛米夢境農光列車」穿梭於紫花田間；另外還有「酷洛米魔法月台」，結合草編、花籃與帽飾，重現酷洛米旅途中停靠的浪漫場景。而「仙境時光號」則以粉紫車廂為主體，象徵仙草花海綻放的浪漫列車，同時串聯「桃園仙草嘉年華」與「富岡鐵道藝術生活節」兩大主題，讓花田化作鐵道的延伸，載著旅人穿越紫色夢境。

▲2025桃園仙草嘉年華活動即日起為期16天展出，市長張善政歡迎大小朋友欣賞紫色花海。（圖／市府農業局提供）

▲2025桃園仙草嘉年華活動即日起為期16天展出，市長張善政歡迎大小朋友欣賞紫色花海。（圖／市府農業局提供）

此外，其餘主題裝置還有「酷洛米野餐時光」，以茶會為靈感，結合花籃、餅乾與果汁瓶等造景，讓酷洛米與巴庫邀您共度甜蜜午後時光；此外還有「酷洛米慢讀花園」、「酷洛米花禮」、「酷洛米夢幻花影」、「嘟嘟小火車」等都是不可錯過的美拍焦點。

農業局強調，桃園仙草嘉年華即日起至12月7日，為期16天週週皆有精彩活動，11/29（六）下午酷洛米將於舞台區與粉絲見面，為活動帶來滿滿可愛能量；11/30（日）安排魔術泡泡秀與魔術表演；12/6（六）下午則有迷霧森林樂團帶來音樂演出。活動期間同步舉辦消費集章活動，凡完成市民卡集章即可獲得酷洛米限量環保袋。同時，「2026桃園農產主題月曆」於活動期間限量發放，現場打卡標記「仙草嘉年華」活動地標即可獲得。詳細活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區」Facebook粉絲專頁查詢。

 【更多新聞】

和少女嘿咻害懷孕！墮胎露餡挨告　桃園色男判刑4月恐入獄

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

鋸齒刀割喉女友！她全身赤裸衝超商求救　恐怖情人下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球首例！人類感染H5N5病毒喪命
子瑜一開口全場哭了！　TWICE：她是我們的驕傲
金馬紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻
快訊／金馬首獎開出！
陳意涵紅毯「超兇事業線」全看光！
快訊／范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」
快訊／台中騎士頭部重創身亡
快訊／謝侑芯今午回家了！　家屬代表護送骨灰回台
林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！　空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！　黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒　27車62人徹夜搶救

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！　空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！　黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒　27車62人徹夜搶救

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

【金馬62即時得獎名單】恭喜《世外》奪最佳動畫片

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

百人顧問團超壯陣！大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

黃婉如籲市府　儘速規劃雙層巴士上國道

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在

高鐵桃園站熱血總動員　募集465袋熱血助人

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒27車62人徹夜搶救

西拉雅20週年生日加碼！關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入運動＋觀光更健康

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優

龜仔港雞場協調會百名里民到場業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

更多熱門

相關新聞

張善政肯定財劃法修正　提出滾動修正新願景

張善政肯定財劃法修正　提出滾動修正新願景

針對行政院會通過財政收支劃分法部分條文修正草案，桃園市長張善政今天（20日）受訪時表示，「幾個月前在行政院開會時，當時曾呼籲行政院要提出自己的版本，當時行政院是持否定的態度，說讓立法院去修法。到現在行政院願意提出自己的版本，我覺得是一個很好的進展。財劃法行政院版本，我想應該是要把過去財劃法的一些缺點做一些改善。希望突破這關卡後，財劃法可以滾動修正，讓他越變越好。」

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

傳林佳龍出戰2026桃園市長　張善政引名言秀自信

傳林佳龍出戰2026桃園市長　張善政引名言秀自信

關鍵字：

桃園仙草嘉年華紫色花海酷洛米裝置藝術張善政浪漫冬季

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面