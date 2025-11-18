觀愛文教基金會國中小才藝競賽　張善政感謝團隊回饋社區

▲桃園市關愛文教基金會今天上午在觀音草漯國小舉辦國中小學才藝表演，參賽小選手全力以赴。（圖／觀愛文教基金會提供）

記者沈繼昌／桃園報導

觀音區觀愛文教基金會今（18）日上午在草漯國小舉辦國中小績優頒獎暨才藝表演競賽，觀音區各國中小學選手齊聚一堂，努力展現平時學習努力成果，透過表演彼此交流；市長張善政因在市議會市政總質詢議程不克前來，但仍抽空透過視訊肯定師生熱情參與，並感謝基金會團隊持續以教育力量回饋社區，實踐永續發展目標。

觀愛文教基金會前身為杜邦文教基金會，董監事成員皆由觀音區高國中小校長擔任，長期扎根地方教育逾二十年，隨著產業變遷轉型為科慕文教基金會，再到今日的觀愛文教基金會，都從未改變其獨特使命與價值。基金會董事長謝仁山更持續走訪地方，尋求資源與合作夥伴，致力於推動在地教育發展及文化交流，提供資源支持學生成長。

▲桃園市關愛文教基金會今天在觀音草漯國小舉辦國中小學才藝表演，獲獎小選手上台接受表揚。（圖／觀愛文教基金會提供）

謝仁山指出，「回饋鄉里是基金會長期經營的理念，頒發獎助學金支持學校教育發展是承諾」，透過產學合作可激發學子創意潛能、敦親睦鄰、回饋鄉里。此次活動獲得各方支持，尤其感謝達清環保企業公司贊助，展現企業對地方教育及公益重視。

▲桃園市關愛文教基金會今天在觀音草漯國小舉辦國中小學才藝表演，市長夫人張琦雅女士（左一）也受邀擔任評審，頒獎給獲獎小選手。。（圖／觀愛文教基金會提供）

桃園市長張善政因正值市議會總質詢議程不克前來，仍抽空以視訊方式向觀愛文教基金會全體師生致意勉勵。張善政表示，因公務行程未能親臨現場，但對基金會長期推動藝術教育及環保理念深表肯定，並感謝團隊持續以教育力量回饋社區，實踐永續發展的目標；此外，市長夫人張琦雅女士也受邀出席擔任評審，與師生共同欣賞精彩表演。

草漯國小校長李彥霖強調，觀音區為桃園市偏鄉，學生較市區孩子顯得弱勢與欠缺肯定，感謝觀愛文教基金會長年努力，不論是成績優異或是其他領域有著亮眼表現孩童，都能獲得獎助學金肯定，提供舞台讓學生能有多元展能的機會。