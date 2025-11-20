　
政治

行政院提財劃法修法版本　張善政：可滾動修正越變越好

▲桃園市長張善政針對行政院財劃法版本受訪時指出，財劃法可以滾動修正，讓他越變越好。（圖／桃園市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對行政院會通過財政收支劃分法部分條文修正草案，桃園市長張善政今天（20日）受訪時表示，「幾個月前在行政院開會時，當時曾呼籲行政院要提出自己的版本，當時行政院是持否定的態度，說讓立法院去修法。到現在行政院願意提出自己的版本，我覺得是一個很好的進展。財劃法行政院版本，我想應該是要把過去財劃法的一些缺點做一些改善。希望突破這關卡後，財劃法可以滾動修正，讓他越變越好。」

張善政指出，「我都了解過去，覺得說不管是農業跟工業的貢獻，對於我們國家貢獻應該在這個分配的指標裡面，根據我的了解，應該是有納進去，所以這是很好的一步。至於說分配的細節，到底各個縣市因為這個新的財劃法對現在的分配金額有什麼影響，我們還要進一步去評估」。

張善政強調，「基本上這個方向是好的，我覺得我們所有的縣市不分藍綠都應該一起來協助行政院，這個版本裡面如果還有不完美的地方，也應該踴躍地提出意見，也期待行政院版本出來了，行政院能虛心接受各個縣市所提過來的意見，讓好不容易這麼多年來沒有修法的財劃法，能夠精益求精。我覺得基本上是個好方向，將來一定還有改進空間。希望突破這關卡以後，這個財劃法可以滾動修正，讓它越變越好」。

▲桃園市政府針對行政院版本財劃法今天也提出建議。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市政府也以新聞稿回應，無論是立法院版本或行政院版本，最重要的是制度必須公平透明，並能反映各地真實財政需求。近年人口快速成長，是全國人口成長最快、建設需求最大、財政基期最低的城市，也是最後改制為直轄市者。然而在人口不斷增加的建設期，教育、社福、托育、醫療、交通與公共設施需求同時上升，地方財政壓力特別沉重。若分配公式無法反映這些結構性支出，桃園的財政壓力將持續累積。

市府強調，制度是否公平，關鍵在於「試算是否透明」，目前院版只說明中央對地方補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於114年，預計整體挹注地方經費為1兆2002億元，分配公式為優先彌補基本財政收支差短等機制，迄今仍未公布各縣市完整試算資料，地方無法掌握實際增減與指標影響，也無從判斷分配結果是否合理。市府呼籲財政部儘速公開試算結果，讓社會清楚檢視制度效果，確保修法建立在資訊對等的基礎上。

市府重申，行政院版分配公式既強調必須納入足以反映城市發展差異的指標，如桃市人口成長所帶來的邊際支出壓力以及工業城市貢獻皆應一併考量。尤其在院版規劃財劃法的水平分配指標中，已納入「農林漁牧產值」來反映部分縣市的經濟特性，同樣地，工業產值作為多數直轄市及工業大縣市的主要經濟結構，也應獲得同等重視納分配指標中。

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

桃園市議員吳進昌19日在市議會市政總質詢中指出，台電規劃於上大、富源、崙坪三里設置超高壓變電所，引發當地居民強烈反對。居民訴求明確、市府必須尊重民意。他強調，台電 11/13、11/14 分別於大園及觀音工業區召開說明會，但地方仍無法認同。

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

傳林佳龍出戰2026桃園市長　張善政引名言秀自信

傳林佳龍出戰2026桃園市長　張善政引名言秀自信

張善政：我嚇得戰戰兢兢

張善政：我嚇得戰戰兢兢

