地方 地方焦點

台電擬於觀音區設置超高壓變電所　吳進昌籲張善政傾聽民意

▲台電擬於觀音區設超高壓變電所

▲台電擬於觀音區設置超高壓變電所，居民強烈反對，吳進昌籲張善政傾聽民意。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員吳進昌19日在市議會市政總質詢中指出，台電規劃於上大、富源、崙坪三里設置超高壓變電所，引發當地居民強烈反對。居民訴求明確、市府必須尊重民意。他強調，台電 11/13、11/14 分別於大園及觀音工業區召開說明會，但地方仍無法認同。

大潭電廠近在咫尺，何需捨近求遠，變電所應直接設於大潭電廠、桃科二期或台灣科幕廠址，能節省電力損耗並大幅縮短期程。依沿海西濱61快速道路，向北可供應觀音、大園、航空城產專，向南連接永安、新豐至竹科，向東接66快速道路至中壢、楊梅、龍科，有利桃竹苗整體供電。同時上大現址可轉型規劃為 AI 科技園區，創造多贏。

吳進昌要求，市府應立即啟動替代方案，不能讓地方承受不必要的風險與壓力。張善政市長回應，市府將積極擔任地方與台電之間的溝通橋樑，要求台電全面評估替代方案並向地方提出技術比較與利弊說明。

吳進昌議員表示，興達電廠事故殷鑑不遠，觀音地區有中油第三接收站與大潭電廠，工安風險更需提前部署。他要求：建置完整災害預警系統、避難場所及疏散演練機制。市府跨局處督導中油，加強工安管理、預警通報與應變作為。每年應納入常態化自主防災演練，並比照水患自主防災社區模式，讓里級志工隊全面加入防災訓練。

張市長回應，中油在測試作業時未事先充分說明，造成居民不安，未來應提前溝通並公開資訊，避免誤解。針對沿海工業區空污問題長期困擾居民，吳議員再次呼籲，比照台電沿海工班模式，於觀音設立 環保局空水污稽查站。引進更先進的移動式偵測設備，補足目前難以捕捉 pm1 與揮發性有毒化學物質的不足。

環保局長顏己喨表示，明年有機會在觀音設立稽查站，並已與中央大學合作強化車載偵測系統。

