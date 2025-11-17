傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

▲2026桃園市長選戰，張善政是否尋求連任，市議員林政賢提出質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市長選戰，現年71歲的市長張善政是否尋求連任？引發各界關注。藍營市議員林政賢17日於市議會市政總質詢，針對外傳張市長曾說「只做一任」的說法，詢問張善政看法？張善政嚴正否認有此一說，同時重申只要市民支持，一定會爭取連任。

林政賢也對目前傳出有可能代表民進黨投入桃園選戰的人士，有總統府副秘書長何志偉、民進黨不分區立委王義川和外交部長林佳龍等人士指出，何志偉、王義川都太小咖，桃園市6席區域藍營立委，任何一位迎戰何、王兩人，都可以輕鬆勝出。

▲林政賢質詢亮出張善政和林佳龍學經歷和年齡比較圖卡。（圖／擷取自市議會網站）

但是，也有人指出，民進黨的大咖人選，就是正國會龍頭、外交部長林佳龍將親征2026桃園市長選戰。林政賢以張善政、林佳龍兩人的學經歷和年齡，製作圖卡超級比一比，顯示61歲的林佳龍在此方面略為勝出。

但是，林政賢強調，雖然張善政年紀比林佳龍大了10歲，但是一點都沒有老態，而且答詢都不用看稿，什麼場合說什麼話，深受認同，對於民眾陳抗事件，也能處理的非常好，無論平日或假日都非常認真市政，如果林佳龍代表民進黨征戰桃園市長選戰，那張市長如何看待？

面對比較表中，與林佳龍10歲的年齡差距，張善政引用美國前總統雷根競選連任時所言「我不會因為我對手年紀輕，沒有經驗來攻擊他」，林政賢對於張善政的回應表示肯定並指出，無論對手是誰？施政績效是連任的最佳保証，同時也取得張善政公開表態絕對有信心爭取連任。