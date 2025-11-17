　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

▲桃園市長選戰林佳龍出馬，張善政引名言秀自信

▲2026桃園市長選戰，張善政是否尋求連任，市議員林政賢提出質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市長選戰，現年71歲的市長張善政是否尋求連任？引發各界關注。藍營市議員林政賢17日於市議會市政總質詢，針對外傳張市長曾說「只做一任」的說法，詢問張善政看法？張善政嚴正否認有此一說，同時重申只要市民支持，一定會爭取連任。

林政賢也對目前傳出有可能代表民進黨投入桃園選戰的人士，有總統府副秘書長何志偉、民進黨不分區立委王義川和外交部長林佳龍等人士指出，何志偉、王義川都太小咖，桃園市6席區域藍營立委，任何一位迎戰何、王兩人，都可以輕鬆勝出。

▲桃園市長選戰林佳龍出馬，張善政引名言秀自信

▲林政賢質詢亮出張善政和林佳龍學經歷和年齡比較圖卡。（圖／擷取自市議會網站）

但是，也有人指出，民進黨的大咖人選，就是正國會龍頭、外交部長林佳龍將親征2026桃園市長選戰。林政賢以張善政、林佳龍兩人的學經歷和年齡，製作圖卡超級比一比，顯示61歲的林佳龍在此方面略為勝出。

但是，林政賢強調，雖然張善政年紀比林佳龍大了10歲，但是一點都沒有老態，而且答詢都不用看稿，什麼場合說什麼話，深受認同，對於民眾陳抗事件，也能處理的非常好，無論平日或假日都非常認真市政，如果林佳龍代表民進黨征戰桃園市長選戰，那張市長如何看待？

面對比較表中，與林佳龍10歲的年齡差距，張善政引用美國前總統雷根競選連任時所言「我不會因為我對手年紀輕，沒有經驗來攻擊他」，林政賢對於張善政的回應表示肯定並指出，無論對手是誰？施政績效是連任的最佳保証，同時也取得張善政公開表態絕對有信心爭取連任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎
錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒
晚上開始變冷！「後天下探13度」最新預測曝
羈押途中吃「氰化物」猝死　家屬質疑：警方為何沒搜出
快訊／下班注意！國1五股段連環車禍回堵8公里
疑似中國無人機靠近！日戰機緊急升空
陸外交部直接表態！李強G20不與高市早苗會談
快訊／桃市府對面辦公大樓爆墜樓！40歲男死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

鄭麗文黃國昌週三會面！國民黨出席5人曝光　傅崐萁也入列

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑：民調協調會因地制宜

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

鄭麗文黃國昌週三會面！國民黨出席5人曝光　傅崐萁也入列

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑：民調協調會因地制宜

雲林台西「蚊子館」荒廢3年！議員開轟：像鬼屋　縣府將花千萬整修

麗嬰房財務改善但淨值未達標　續列全額交割股

三年獲8.6億補助　市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷籲桃捷接手

「拳擊精靈」吳詩儀年終賽首戰5比0完勝　強勢挺進4強

多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎：全世界都針對我

小田急「浪漫特快」將換新！淡水藍車身、展望車廂　最快2029行駛

南門市場災損區域啟動拆除！周邊實施交管...非火損攤商正常營業

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

南韓首度向北韓提議召開軍事會談　討論軍事分界線基準線設定

太子集團陳志爆「東京購入豪宅」藏身！　日本3分公司現形

【機車變球瓶】轎車衝撞待轉區　7機車如保齡球被撞飛

政治熱門新聞

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

鄭麗文稱台灣沒事日本沒事　領導人應保持謹慎與克制

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　綠站主流民意對立面

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

賴清德要韓國瑜不應替侵略者找藉口　黃國昌：賴唯一作為就是動嘴巴

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

快訊／黃國昌曝19日下午與鄭麗文會面　地點尚未確定

美駐日大使酸中國戰狼「沒訓練好的狗」　謝長廷：也許會冒犯了狗

更多熱門

相關新聞

台日關係新時代！　林佳龍揭「三鏈戰略」

台日關係新時代！　林佳龍揭「三鏈戰略」

外交部長林佳龍今（16日）透過社群平台表示，面對地緣政治動盪、供應鏈重組與科技競爭加速的全球新局，台灣正以「總合外交」與「三鏈戰略」開啟台日關係的新時代，深化與日本及理念相近國家的合作。林佳龍強調，台日共享自由民主等普世價值，同處印太重要戰略位置，更在安全與經濟上緊密相連，攜手強化民主韌性、提升經濟安全，打造永續繁榮的區域秩序。

台灣芬蘭「搖滾外交」　林佳龍：以文化為橋樑深化台歐連結

台灣芬蘭「搖滾外交」　林佳龍：以文化為橋樑深化台歐連結

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

張善政：我嚇得戰戰兢兢

張善政：我嚇得戰戰兢兢

南門市場火災遭質疑未到現場　張善政說明

南門市場火災遭質疑未到現場　張善政說明

關鍵字：

2026桃園市長選戰林佳龍林政賢質詢張善政

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面