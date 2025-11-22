　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

▲▼大阪,日本旅遊,日本,天守閣。（圖／記者施怡妏攝）

▲許多人有感中國旅客變少了。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日外交危機，多家中國航空公司，出現大規模赴日機票退訂潮，取消量已突破54萬件。財經網美胡采蘋就好奇，真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？對此，有人點頭，中國人真的變少了，「還是有碰到中國人，但感覺他們行為變低調了」。

胡采蘋在臉書發文，看到媒體報導，中國遊客取消赴日機票，件數高達50萬，想知道日本當地真實狀況，「能不能請過去一週在日本玩的朋友說一下您在景點看到的人潮是多或少呢，有店家談論中國旅客減少的話題嗎？店家是否有抱怨或感到鬆一口氣呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，許多人有感中國人變少了，「昨晚在京都Pokémon Center，店裡大概六七成滿，結帳也幾乎不用排隊。店內顧客組成不含店員的話，黃種人面孔大概1/3而已，非常難得一見的景象」、「我在新宿跟原宿明顯感受路上觀光客大部分是洋人，次之是韓國人，中國人變少很多」、「我同學一個多小時前剛降落日本，他說第一次飛機降落不到一小時內通關，還把JR pass換好，已經在JR站內等車」、「這周去東京迪士尼，路上的人都是日語、台灣口音、歐洲人印度人，四天下來只遇到兩個中國口音的人」。

也有人提到，中國旅客行為變低調了，「是有碰到中國人團體，但感覺他們說話聲音變小了、行為低調了，好像怕被人發現他們從哪來的」、「昨天在梅田的百貨公司還是有中國人遊客，但沒有以前多，講話音量也變小聲」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸赴日機票取消54萬張　一票人有感「日本現況曝」
快訊／毒蛋大抽檢！　15高風險場結果出爐
獨／范冰冰金馬行有懸念！　沒領機票「房間竟留著」
金馬獎今7大看點！　李安、西島秀俊、張震和7影后全到齊
修杰楷遭起訴後「首露臉」　她從背後抱：愛你
日天團突喊卡「香港、上海演唱會」！　台灣也不來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感熱情地雷：管太多

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感熱情地雷：管太多

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

直擊／TWICE彩排開始了！萬人聽音漏　應援團隊有驚喜：超想讓子瑜哭

蘇丹紅化妝品「鎖定12業者」　食藥署再驗原料濃度：確認是否蓄意

台中酒後口角「6打3大亂鬥」1人躺路邊　8人打完回包廂繼續喝　

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

《請回答1988》李美妍消失10年「驚喜現身」　網讚：仍是TOP演員氣質

預售屋剩「車道上方」那間！底下一致狂勸退　專家給3建議

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

陸「放生大米」怪象　老人「往海裡倒」還念念有詞

金馬大熱片《大濛》逼哭賴清德！　總統親曝觀影心情：敬佩導演講台灣故事

【暖到骨子裡】阿嬤行動不便只能門口看 店員主動走出來一件一件讓她挑QQ

生活熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

快訊／10縣市「陸上強風特報」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

韓籍小龍女：以後不收禮物　原因讓人直呼噁

買365元鹹酥雞被念！　網列24條「拜金女條件」傻眼

旅日達人「點名東京3地」住宿變便宜

不是物慾降低「她改拿1款包」！大票人推：輕又實用

今彩539頭獎一注獨得！800萬入袋

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

更多熱門

相關新聞

中國旅客拒飛日本！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

中國旅客拒飛日本！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日外交危機，多家中國航空公司，出現大規模赴日機票退訂潮，取消量已突破54萬件。中國國際航空更宣布，減少中日航線。對此，粉專「不奇而遇 Steven & Sia」表示，聽到地鐵上的2名韓國人談論此事，其中一人回應「所以他們都來韓國了」，兩人瞬間露出微妙表情。

旅美教授預測「中日關係會更緊張」！建議台灣做1事

旅美教授預測「中日關係會更緊張」！建議台灣做1事

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

中共「黃海實彈演習」施壓日　報告曝國際反制非僅日中雙邊爭議

中共「黃海實彈演習」施壓日　報告曝國際反制非僅日中雙邊爭議

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

關鍵字：

日本觀光中國遊客機票退訂中日關係旅遊變化

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面