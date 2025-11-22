赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

▲許多人有感中國旅客變少了。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日外交危機，多家中國航空公司，出現大規模赴日機票退訂潮，取消量已突破54萬件。財經網美胡采蘋就好奇，真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？對此，有人點頭，中國人真的變少了，「還是有碰到中國人，但感覺他們行為變低調了」。

胡采蘋在臉書發文，看到媒體報導，中國遊客取消赴日機票，件數高達50萬，想知道日本當地真實狀況，「能不能請過去一週在日本玩的朋友說一下您在景點看到的人潮是多或少呢，有店家談論中國旅客減少的話題嗎？店家是否有抱怨或感到鬆一口氣呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，許多人有感中國人變少了，「昨晚在京都Pokémon Center，店裡大概六七成滿，結帳也幾乎不用排隊。店內顧客組成不含店員的話，黃種人面孔大概1/3而已，非常難得一見的景象」、「我在新宿跟原宿明顯感受路上觀光客大部分是洋人，次之是韓國人，中國人變少很多」、「我同學一個多小時前剛降落日本，他說第一次飛機降落不到一小時內通關，還把JR pass換好，已經在JR站內等車」、「這周去東京迪士尼，路上的人都是日語、台灣口音、歐洲人印度人，四天下來只遇到兩個中國口音的人」。

也有人提到，中國旅客行為變低調了，「是有碰到中國人團體，但感覺他們說話聲音變小了、行為低調了，好像怕被人發現他們從哪來的」、「昨天在梅田的百貨公司還是有中國人遊客，但沒有以前多，講話音量也變小聲」。