生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

▲▼日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日外交危機，多家中國航空公司，出現大規模赴日機票退訂潮，取消量已突破54萬件。中國國際航空更宣布，減少中日航線。對此，粉專「不奇而遇 Steven & Sia」表示，聽到地鐵上的2名韓國人談論此事，其中一人回應「所以他們都來韓國了」，兩人瞬間露出微妙表情。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文，當時正搭乘地鐵，旁邊有兩名韓國人正聊著最近的國際新聞，A提到，因為日本首相發表的言論，中國人都不去日本玩了。B聽完則回「這好像不算壞事吧？」不過A立刻回應「所以現在他們都往韓國來了」，B一聽瞬間眼神死。

粉專表示，「我站在旁邊差點笑出來，韓國人是真的『國際局勢＝旅遊客源分析』，直接在地鐵做起來。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「大家都看得懂，有默契不說破」、「我也想改去日本，可是首爾機票買了」、「我要放棄韓國，去日本玩了」、「相信周圍韓國人也是同樣的心情」、「究竟是好是壞就讓當地的韓國國民去體會吧」。

▲▼南韓政府開放中國團體觀光客入境免簽，許多陸客搭乘郵輪從仁川港入境。（圖／VCG）

▲南韓政府開放中國團體觀光客入境免簽，許多陸客搭乘郵輪從仁川港入境。（圖／VCG）

據了解，中國旅客不只更改機票，中國多家郵輪營運商也紛紛調整行程，避開原定停靠的日本港口，轉而停靠在南韓濟州島、釜山或仁川等港口。就連中國旅行社創辦人都感嘆，「感覺現在誰去日本旅遊，誰就是『賣國賊』！」

根據《路透社》，南韓濟州道政府公告指出，原本航行至濟州島與日本港口的中國郵輪「魔都號」（Adora Magic City）已緊急更改12月行程，不再停靠福岡、佐世保與長崎等日本港口，改為在濟州島停留31至57小時，遠長於原定9個小時的停留時間。

南韓濟州道官員透露，儘管郵輪公司並未說明原因，但業界認為與近期中日關係緊張有關，是郵輪公司制定的「B計畫」（Plan B）。

南韓港口代理Eastern Shipping執行長李勇根（音譯）表示，其他中國郵輪也在洽談更改行程，「若中日關係惡化，中國排除日本產品、文化與旅遊，我預期南韓將會受益」。

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

受到日本首相高市早苗發言引爆中日外交爭端等影響，中國多家郵輪營運商紛紛調整行程，避開原定停靠的日本港口，轉而停靠在南韓濟州島、釜山或仁川等港口。

中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

日老字號飯店　逾千中國遊客退訂

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

