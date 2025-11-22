旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

▲中日關係緊張。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論，中日緊張關係持續升溫。旅美教授翁履中分析，北京在沒有外力介入的情況下，絕不會輕易退讓，而日本目前看來也無意低頭，這是非戰爭型的極限值測試，若美國未出面調停，就是中日雙方硬碰硬的對決，典型的「膽小鬼遊戲」（Chicken Game），而台灣應將重心放在自身經濟與發展。

旅美教授翁履中19日開直播提到，中國以福島核廢水為由，全面暫停日本水產進口，表面上是衛生考量，實則為政治反擊，「這當然是一種報復行為」。他認為，這是一場無需動用軍事手段的「非典型對抗演練」，中國正藉此測試，在不動武情況下，能透過經濟制裁、貿易打壓等方式，對他國施加多大壓力。

翁屢中指出，如果美國不介入，這個「膽小鬼遊戲」就是中日硬碰硬對決，北京在沒有外力介入的情況下，絕不會輕易退讓，而日本目前看來也無意低頭，「短期之內呢，恐怕還要再升溫一陣子。」

若中國不退，日本也不退，結果會是什麼？翁屢中表示，對中國來說，這剛好是一個測試的絕佳機會，「既然操演開始了、演習開始了，沒有達到一定的成果就往後退，對於北京來說，那也面子掛不住啊。所以我說這次的這個衝突會更加嚴重一些。」

至於台灣的角色，翁履中提醒，部分政治人物高喊支持日本，打著「價值外交」的旗幟，但若缺乏實質配套，反恐成為內部政治操作，「你要支持日本，那你準備拿出什麼來支持？」

他建議，與其高調發聲，台灣應將重心放在自身經濟與發展，「外交上可以緊密合作，安全上可以深入協調，但在敘事上保留一點空間與彈性，不急著把所有標籤一次貼滿，對台灣可能是更務實的選擇。」他提醒，在這種敏感的時刻，政治人物在論述時，多一點冷靜，少一點表演，對台灣才真正有利。