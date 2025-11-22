　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。（圖／路透）

▲中日關係緊張。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論，中日緊張關係持續升溫。旅美教授翁履中分析，北京在沒有外力介入的情況下，絕不會輕易退讓，而日本目前看來也無意低頭，這是非戰爭型的極限值測試，若美國未出面調停，就是中日雙方硬碰硬的對決，典型的「膽小鬼遊戲」（Chicken Game），而台灣應將重心放在自身經濟與發展。

旅美教授翁履中19日開直播提到，中國以福島核廢水為由，全面暫停日本水產進口，表面上是衛生考量，實則為政治反擊，「這當然是一種報復行為」。他認為，這是一場無需動用軍事手段的「非典型對抗演練」，中國正藉此測試，在不動武情況下，能透過經濟制裁、貿易打壓等方式，對他國施加多大壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁屢中指出，如果美國不介入，這個「膽小鬼遊戲」就是中日硬碰硬對決，北京在沒有外力介入的情況下，絕不會輕易退讓，而日本目前看來也無意低頭，「短期之內呢，恐怕還要再升溫一陣子。」

若中國不退，日本也不退，結果會是什麼？翁屢中表示，對中國來說，這剛好是一個測試的絕佳機會，「既然操演開始了、演習開始了，沒有達到一定的成果就往後退，對於北京來說，那也面子掛不住啊。所以我說這次的這個衝突會更加嚴重一些。」

至於台灣的角色，翁履中提醒，部分政治人物高喊支持日本，打著「價值外交」的旗幟，但若缺乏實質配套，反恐成為內部政治操作，「你要支持日本，那你準備拿出什麼來支持？」

他建議，與其高調發聲，台灣應將重心放在自身經濟與發展，「外交上可以緊密合作，安全上可以深入協調，但在敘事上保留一點空間與彈性，不急著把所有標籤一次貼滿，對台灣可能是更務實的選擇。」他提醒，在這種敏感的時刻，政治人物在論述時，多一點冷靜，少一點表演，對台灣才真正有利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

中國最慘雙11？財經網美「3大電商不敢晾戰報」：賣家大仆街

老師不會被AI取代　荷蘭教授：變「關鍵協調者」角色更吃重

現在吃早餐是奢侈「以前50元就能吃飽」他嘆：份量還縮水！爆共鳴

床墊睡10年！不只「養千萬隻塵蟎」還傷腰椎　醫曝汰換期限

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

中國最慘雙11？財經網美「3大電商不敢晾戰報」：賣家大仆街

老師不會被AI取代　荷蘭教授：變「關鍵協調者」角色更吃重

現在吃早餐是奢侈「以前50元就能吃飽」他嘆：份量還縮水！爆共鳴

床墊睡10年！不只「養千萬隻塵蟎」還傷腰椎　醫曝汰換期限

大谷翔平成立家族基金會！Logo攜妻女＋愛犬　目標助孩子與動物

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

【沒喝孟婆湯？】2個月大嫩嬰發出萌萌奶音：好可愛

生活熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

快訊／10縣市「陸上強風特報」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

韓籍小龍女：以後不收禮物　原因讓人直呼噁

不是物慾降低「她改拿1款包」！大票人推：輕又實用

今彩539頭獎一注獨得！800萬入袋

買365元鹹酥雞被念！　網列24條「拜金女條件」傻眼

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

旅日達人「點名東京3地」住宿變便宜

外送員薪資大改革！明年每小時不低於245元

更多熱門

相關新聞

中共「黃海實彈演習」施壓日　報告曝國際反制非僅日中雙邊爭議

中共「黃海實彈演習」施壓日　報告曝國際反制非僅日中雙邊爭議

日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」引起中國不滿，駐日外交官以「斬首」威脅，中國也大動作採取暫停日本水產輸入、發布赴日觀光警示，並在黃海實彈射擊等手段。根據我國安局最新報告，中共藉發表恫嚇言論、操作「琉球地位未定論」、在黃海岸際小型火砲射擊，配合爭議訊息操作，運用「複合式」、「有限度」手段，施壓日本撤回言論與讓步。

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

陸外交部再嗆日方：借台灣生事，只會找事

陸外交部再嗆日方：借台灣生事，只會找事

台股重返2萬7千點　國泰金11月經濟信心調查：股市樂觀、風險偏好走升

台股重返2萬7千點　國泰金11月經濟信心調查：股市樂觀、風險偏好走升

關鍵字：

中日關係台灣經濟福島核廢水外交策略翁履中

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面