政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共「黃海實彈演習」施壓日　 國安局：岸際火砲射擊、配合爭訊操作

▲▼中國演習、國際聯合軍演。（圖／翻攝國安局報告）

▲中國在黃海實彈軍演。（圖／翻攝國安局報告）

記者杜冠霖／台北報導

日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」引起中國不滿，駐日外交官以「斬首」威脅，中國也大動作採取暫停日本水產輸入、發布赴日觀光警示，並在黃海實彈射擊等手段。根據我國安局最新報告，中共藉發表恫嚇言論、操作「琉球地位未定論」、在黃海岸際小型火砲射擊，配合爭議訊息操作，運用「複合式」、「有限度」手段，施壓日本撤回言論與讓步。

面對中國的施壓，高市早苗則以強化安保改革，置重點於與美國安全協作，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合；以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳洲協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，強化嚇阻能力等作法予以回應。

▲▼中國演習、國際聯合軍演。（圖／翻攝國安局報告）

根據國安局最新報告指出，中共運用「複合式」、「有限度」手段施壓，外交方面，中共外交部、國台辦、國防部等部門，發表恫嚇言論，並取消原訂11月下旬日、韓、「中」文化部長會議；輿論方面，透過官媒操作日本間諜竊密、「琉球地位未定論」等敘事。

報告提到，經貿方面，中共發布赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流活動，以及中止重啟日本水產品進口；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及在黃海岸際小型火砲射擊，配合爭議訊息操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。

報告指出，日本堅定立場惟盼緩和局勢，日本已宣布不會撤回首相涉台言論，強調此係秉持「言所當言」立場，重申「台海和穩對日本及國際社會穩定至關重要，一貫盼以和平方式解決台海事務」。日方並持續要求中共妥處駐大阪總領事薛劍恫嚇言論；同時透過內閣官房長官、外務大臣，說明首相言論無關日本政策調整，且不涉及主權問題。另外，日本外務省派遣亞大局局長訪「中」，呼籲避免讓特定事件損及雙邊關係。

至於國際反應部分，報告提到，美盟強調共維台海和平穩定，「七大工業國集團」（G7）外長11月12日發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，反對任何片面改變現狀企圖。美國國務院11月20日表示，對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海、南海，美國均堅決反對片面改變現狀企圖，包括武力或脅迫手段。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）除批評中共對日經濟脅迫外，亦數度強調美日同盟穩固，將續與日方共維台海及區域和平穩定。美軍11月17日更與自衛隊在東海及沖繩周邊空域舉行聯訓，美、日派遣F-35A戰機、B-1B轟炸機等先進軍機近30架，規模較以往擴大，展現美日同盟聯合作戰及嚇阻能量。

報告指出，日、中矛盾短期難調和，日、「中」關係陷入「各述立場」僵局，雙方對立氛圍明顯，短期不易轉圜。日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

日方反應部分，報告提到，高市安保改革強化嚇阻能量，高市內閣強化安保能量，置重與美國安全協作，一方面，加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在；另一方面，以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳大利亞協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。

報告指出，國際體認台海和穩重要性，中共不滿日本首相國會答詢內容，展開「複合式」施壓，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，引發國際關注。中共對外脅迫行徑，凸顯「台灣有事」並非僅為日「中」雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定。國際社會已更加警覺中共擴權威脅，民主友盟亦持續公開宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」之重要性。

相關新聞

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國發出禁止赴日旅遊公告和軍演等手段反制。外交部長林佳龍喊話「我們來衝一下」力挺日本觀光，台灣虎航今(21日)也宣布全面力挺推優惠，飛飛沖繩、石垣島單程機票未稅777元起，喊話台日同行，全面開飛，日本空房一個也不留。

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

陸外交部再嗆日方：借台灣生事，只會找事

陸外交部再嗆日方：借台灣生事，只會找事

中國企員工日本行取消　旅遊警示升級

中國企員工日本行取消　旅遊警示升級

國安局台海安全中日關係黃海軍演美日同盟經貿制裁台日友好

