五星級飯店+租車業者組「菁鑽聯盟」　貴賓券10%捐公益

▲長榮文苑酒店蘇筱斐總經理及鄧祥仁業務總監，偕同張榮發慈善基金會前往東石鄉掌潭社區長照據點關懷長者。。(圖／記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

成立逾24年的「菁鑽聯盟」於今年11月假嘉義長榮文苑酒店舉行例會，來自全台13家五星級商務與休閒飯店及格上租車的代表齊聚一堂，共同回顧2025年度聯盟成果，也正式宣布「2025菁鑽聯盟公益年」圓滿成果─共募集56萬元公益基金，並攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台八家中小型社福單位。

2025年菁鑽聯盟以「公益年」為主題，攜手張榮發慈善基金會推動愛心專案。活動期間，每售出一張「聯合貴賓券」即提撥10%金額作為公益基金，最終共募集56萬元，捐助八家長期致力於弱勢關懷、兒少扶助及長照服務的中小型社福單位，包括：財團法人陽光社會福利基金會東區服務中心、財團法人蘭智社會福利基金會、財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心、社團法人雲林縣小天使發展協會、社團法人中華民國身心障礙者藝文推廣協會、天公仔囝樂團、社團法人台灣精英國際搜救協會、魯拉克斯部落愛子書屋。

▲在礁溪麗翔酒店董事長張正光見證下，現任秘書長嘉義長榮文苑酒店總經理蘇筱斐，親自將象徵責任與信任的聯盟印信交接給新任秘書長—高雄鈞怡大飯店陳祖緯總經理。(圖／記者翁伊森翻攝)

聯盟期盼透過旅遊的力量，將愛與溫暖傳遞至社會每一個角落。過去數月間，各會員飯店輪流擔任例會東道主時，皆親自走訪當地社福機構，從南到北傳遞關懷。成員們實地傾聽與了解機構需求，深刻體會許多家庭仍為生活努力奮鬥。聯盟希望藉由這項公益行動，喚起更多企業與民眾的響應，共同擴散善的力量。

「菁鑽聯盟－聯合貴賓券」深耕國內旅遊市場多年，以每券3999元的優惠價格，即可享全台頂級飯店的住宿、美食與租車服務。一券在手、暢遊全台，不僅是自主旅遊的首選，更深受企業與機關團體青睞，成為兼具品質與品味的代表性品牌。

▲2025年菁鑽聯盟以「公益年」為主題，與張榮發慈善基金會共同推動愛心專案。(圖／記者翁伊森翻攝)