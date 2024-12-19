聖誕節必收！美食達人陶禮君大推貴婦圈最愛絕美節慶甜點

▲美食達人陶禮君揭曉私房推薦人氣款聖誕甜點。（圖／陶禮君提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

聖誕節快到了！各大飯店紛紛推出絕美、氣氛感十足的聖誕甜點，美食達人陶禮君率先揭曉她私房推薦人氣款聖誕甜點，其中晶華酒店聖誕花圈以以薑餅造型呈現聖誕花圈的意象，外型超美又有滿滿的節慶感，讓她立馬被圈粉，同時也大讚文華酒店的餅房推出誘人的各式手工甜點，因為優雅細緻，是今年貴婦圈最愛的收藏之一！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北晶華酒店推出的繽紛聖誕花圈禮盒，售價1580元。

每到12月就有濃濃的聖誕氛圍，美食達人陶禮君覺得今年的儀式感、節慶感比往年都強烈，觀察到各家飯店推出的甜點都加入更多創意，像是以往薑餅造型都放在薑餅屋、薑餅人上，晶華酒店發揮創意推出的薑餅花圈讓人驚艷，讓美食達人陶禮君都忍不住直呼必買！這款由法籍甜點主廚親手打造的薑餅花圈，以象徵聖誕的經典花圈為靈感，結合色彩絢爛的翻糖設計，甜點與節慶氛圍完美融合，瞬間成為今年最具話題性的耶誕禮品，陶禮君更讚嘆：「這款外型超美，香氣十足，光看就被圈粉！」精緻的薑餅花圈造型，濃濃的聖誕氣息瞬間撲面而來，既實用又充滿節慶氛圍，陶禮君還特別推薦這款禮盒作為送禮首選，她自己都忍不住多買幾盒送好友。

▲陶禮君稱讚文華出的薑餅做得更細緻，像精品的感覺在過聖誕節。

▲台北遠東香格里拉的聖誕城堡旋轉麋鹿蛋糕又美又好吃，售價1880元。

聖誕節想要邊享受甜點邊感受童話氛圍，美食達人陶禮君大推台北遠東香格里拉的節慶甜點系列，台北遠東香格里拉以「聖誕奇遇」為主題，推出多款節慶限定甜點，讓甜點控瞬間陷入聖誕童話，特別是五款造型精美的聖誕蛋糕，成為今年的亮點，其中聖誕城堡旋轉麋鹿蛋糕更是美食達人陶禮君的大力推薦。

陶禮君表示，這款聖誕城堡旋轉麋鹿蛋糕以藍莓餡與起司慕斯演繹遊樂園旋轉木馬的夢幻意象，造型別緻、口感更驚豔，慕斯滑順柔和，蛋糕體濕潤不膩，藍莓餡清新爽口，搭配沙布列餅乾微甜的餘韻，層層風味在口中綻放，讓人欲罷不能，她笑說：「又美又好吃的蛋糕，讓我一口接一口，不小心就吃完了！」

▲台北遠東香格里拉奢華禮籃，售價5500元。

聖誕節巧克力在各通路都很受歡迎，五星飯店在巧克力的細緻度上更用心，陶禮君很喜歡香格里拉的奢華禮籃中的巧克力，她說「香格里拉巧克力美味眾所皆知，而這盒美到我捨不得吃，每一顆味道都不一樣，可是一吃又完全停不了，那顆百香果的是我的第一名」，今年聖誕完全被各家五星飯店的節慶甜點燒到，不管是交換禮物、聚餐派對，都很適合喔！