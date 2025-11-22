　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控陳其邁挺「月世界主嫌」挨告　陳菁徽點名多位綠委也交往甚深

▲▼ 高雄月世界「5層樓垃圾山」源頭已掌握　陳其邁怒：嚴懲嚴辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界出現「5層樓垃圾山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄月世界遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出2人合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽嗆，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，且除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李有財交往甚深，包含綠委賴瑞隆、邱志偉、許智傑。

對於高雄市府要提到，陳菁徽表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字，有夠暖。同時也得跟所有高雄市府的公務員說聲辛苦了，週五晚上還要為了暖男市長跟倒垃圾嫌疑犯的不明關係大加班。

陳菁徽表示，這半年以來，高雄接二連三出現環境被嚴重破壞的案例，從美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、柏油山，再到月世界垃圾山，這些畫面，傷透高雄人的心，也讓高雄市民強烈質疑，為什麼自己的家園會不斷的受到破壞，合理懷疑高雄市政府是否沒有積極作為。

陳菁徽指出，月世界垃圾山事件經檢調調查，確認首謀為民進黨籍李有財後，團隊進而發現李姓里長於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出爭取電話民調支持的數份文宣品。在該系列的文宣品上，除了李有財本人之外，就是時任民進黨籍高雄市長的陳其邁。陳其邁面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。

陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李有財自行合成照片，並未經過陳其邁同意，次元切割陳其邁與李有財的關係。既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？

陳菁徽再補充，從一般的選舉經驗下，看到參選人公布與其他政治人物的文宣時，都會自然理解為支持背書的關係，而非解讀成參選人是惡意、未經同意盜用照片合成。

陳菁徽強調，相關的文宣證據都公開存在於社群平台上，團隊也都有截圖留檔，因此對於高雄市政府與陳其邁的評論並非惡意捏造，而是本於民意代表監督政府，為民發聲之職權，針對公開資訊進行合理的監督評論。

陳菁徽也說，除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李有財交往甚深，包含賴瑞隆、邱志偉，還有許智傑，不論是共同參加活動，同台宣講，又或者設立聯合服務處，都再再凸顯李有財與民進黨的密切關聯。也因此民進黨高雄市黨部於昨天晚間緊急發出聲明，將處以開除黨籍之處分，也代表民進黨對於同黨同志做出如此破壞環境之事，深感羞愧，無地自容，必須開除黨籍止血。

陳菁徽質疑，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？如果是陳其邁堅持要告，是不是要自掏訴訟費用？

陳菁徽最後呼籲，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，製造寒蟬效應，這才符合市民的期待。
 

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「熊出沒」日本團取消　26人被騙97萬！前議員也受害
《信號》連續性侵棄屍案20年！　韓警宣布破案
早稻田教授：和中國開戰「日本必敗」！　曝唯一解法
快檢查！10張信用卡「要說掰掰了」　名單一次看
快訊／鴻華先進「首款上市國產電動車」現身！
AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

高雄燕巢、田寮交界知名景點「月世界」近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出宛如「5層樓高」的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，確認幕後主使是岡山區碧紅里里長李有財父子，檢方認為李有財父子、蘇姓員工及施姓司機頭等4人涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，向法院聲押禁見。法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將4人收押禁見。

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

陳其邁月世界陳菁徽綠委

