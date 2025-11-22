綠委出席「環工碩士里長」茶行開幕　柯志恩酸：是不是自倒自演

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄田寮山谷遭丟棄數百噸生活垃圾，知名景點「月世界」淪為垃圾山，而背後主謀竟是民進黨員、岡山區四連霸里長李有財父子檔。國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時提到，當時美濃大峽谷案件，她和市議員特助站在一起就被說是「自盜自演」，而李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，是否也是「自倒自演」？對此，立委賴瑞隆表示，參加開幕活動式民代行程的一部分，但不允許任何非法行為，對於惡意抹黑連結將正式提告。

▲月世界垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）



國民黨柯志恩今日受訪時表示，李有財里長涉案，有特定媒體誇大李有財是前國民黨籍，但後來證實他是民進黨員，而且在他的茶行開幕時，有非常多民進黨籍市長候選人跟他站在一起。

柯志恩說，過去美濃大峽谷案，她和某市議員特助站在一起就被說成自盜自演，「那以這種標準來看，李有財和民進黨民代站在一起，那是不是也是自倒自演？所以標準要一致！」她呼籲市府應該對亂倒垃圾的人祭出最嚴重裁罰。

▲前國民黨發言人賴苡任發現賴瑞隆曾出席李有財開的茶行開幕活動。（圖／翻攝自賴苡任臉書）



事實上，打算參選高雄市長的立委賴瑞隆，被拍到出席李有財的茶行開幕，對此，賴瑞隆表示，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但我們絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲。對於惡意抹黑連結，也將正式提告，以正視聽。

民進黨高雄市黨部主委黃文益今日表示，昨晚黨部清查李有財的身份，發現他在2020年5月20日加入民進黨，確認為黨員，但黨部並未提名推薦他參選里長或議員，因此他其實是無黨籍里長，違反黨紀、重大事件，昨日通過予以除名。

針對網路流傳李有財跟市長陳其邁合照，黃文益說，市長是公共財，從照片來看就是合成照，並不能說是市長支持他，而是他個人選舉策略，若說市長支持他，那是滑天下之大稽。