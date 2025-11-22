　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委出席「環工碩士里長」茶行開幕　柯志恩酸：是不是自倒自演

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄田寮山谷遭丟棄數百噸生活垃圾，知名景點「月世界」淪為垃圾山，而背後主謀竟是民進黨員、岡山區四連霸里長李有財父子檔。國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時提到，當時美濃大峽谷案件，她和市議員特助站在一起就被說是「自盜自演」，而李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，是否也是「自倒自演」？對此，立委賴瑞隆表示，參加開幕活動式民代行程的一部分，但不允許任何非法行為，對於惡意抹黑連結將正式提告。

▲▼ 垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

▲月世界垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

國民黨柯志恩今日受訪時表示，李有財里長涉案，有特定媒體誇大李有財是前國民黨籍，但後來證實他是民進黨員，而且在他的茶行開幕時，有非常多民進黨籍市長候選人跟他站在一起。

柯志恩說，過去美濃大峽谷案，她和某市議員特助站在一起就被說成自盜自演，「那以這種標準來看，李有財和民進黨民代站在一起，那是不是也是自倒自演？所以標準要一致！」她呼籲市府應該對亂倒垃圾的人祭出最嚴重裁罰。

▲前國民黨發言人賴苡任發現賴瑞隆曾出席李有財茶行開幕會。（圖／翻攝自賴苡任臉書）

▲前國民黨發言人賴苡任發現賴瑞隆曾出席李有財開的茶行開幕活動。（圖／翻攝自賴苡任臉書）

事實上，打算參選高雄市長的立委賴瑞隆，被拍到出席李有財的茶行開幕，對此，賴瑞隆表示，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但我們絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲。對於惡意抹黑連結，也將正式提告，以正視聽。

民進黨高雄市黨部主委黃文益今日表示，昨晚黨部清查李有財的身份，發現他在2020年5月20日加入民進黨，確認為黨員，但黨部並未提名推薦他參選里長或議員，因此他其實是無黨籍里長，違反黨紀、重大事件，昨日通過予以除名。

針對網路流傳李有財跟市長陳其邁合照，黃文益說，市長是公共財，從照片來看就是合成照，並不能說是市長支持他，而是他個人選舉策略，若說市長支持他，那是滑天下之大稽。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：正當防衛
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

柯文哲仍面對司法追殺　黃國昌曝言詞辯論將「忠實反映給人民」

高雄高雄市長民進黨賴瑞隆國民黨柯志恩月世界垃圾李有財

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

