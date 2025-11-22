無良里長搞臭月世界！3年違規13次...垃圾堆到燒起來　惡行曝光

▲ 高雄月世界堆滿垃圾，飄出惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

知名景點月世界慘成垃圾山！檢調查出，53歲的高雄碧紅里里長李有財、兒子李子森共同經營侑鴻公司，與3家清運業者串聯，以環保車將台南百噸垃圾運入高雄後，載到月世界亂倒，甚至堆成5層樓高的垃圾山。檢方調查後，將李有財父子、蘇姓員工及施姓司機頭等4人涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，向法院聲押禁見獲准，而侑鴻公司屢屢違規的黑歷史也曝光，3年來在高雄市違規高達13次，還釀成2場火警，簡直是高雄環保毒瘤。

▲侑鴻公司違規紀錄表。（ET製圖／資料取自透明足跡）

根據綠色公民行動聯盟「透明足跡網站」資料，侑鴻公司從2023年起，就頻繁因違規堆置大量生活垃圾、廢木材、鐵件、廢塑膠混合物，或沒有未依實際收受廢棄物來源、數量申報營運紀錄等，遭裁罰6千到4萬8千元不等。

此外，在去年5月、7月間，侑鴻公司更在岡山區台安段承租廠房囤放民生垃圾，並兩度詭異「自燃」，釀成火警和空氣汙染，經查為「廠房內堆置民生垃圾久未翻攪，下層垃圾醱酵悶燒自燃」，又沒有設立空氣污染防制設備，依違反空氣污染防制法各裁罰19萬5000元。

統計下來，侑鴻公司在3年來就違規高達13次、釀成2場火警，共被裁罰60餘萬，但從去年3月起，只要單次罰款破萬，侑鴻公司就一定要等到被強制執行才肯繳款，共有5次罰款遭強制執行才繳，其中還有13萬餘元沒繳清，可說是前科累累、屢罰不改的環保毒瘤。

▼ 岡山區碧紅里長李有財為了錢，和其他業者合謀破壞高雄重要景點月世界。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）