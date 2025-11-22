民進黨里長涉倒百噸垃圾遭聲押　羅智強：誰讓他有這麼大的膽子？

▲高雄月世界冒出兩座垃圾山，檢再聲押3人。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

高雄燕巢月世界日前爆出遭棄上百公噸垃圾山，後續引發國人高度關注，經檢調追查發現，高雄岡山區無黨籍里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，現已遭檢方聲押禁見。國民黨團書記長羅智強呼籲，檢方必須向外界說明，是誰讓李有財等人有這麼大的膽子，敢公然把上百公噸的垃圾就往月世界一丟，不怕遭人檢舉、不怕檢方追查，這才是應該追查的重點。

國民黨團表示，經查，違法業者李有財在參選里長時，高雄市長陳其邁為其背書催票，高雄鳳山立委許智傑選舉時，李有財為其站台。此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時民進黨高雄立委賴瑞隆特別出席站台，這是一個什麼樣的政商產業鏈？

羅智強也指出，犯罪集團李有財等人敢膽大妄為到無法無天的地步，難道後面沒有靠山嗎？還是檢調只想把李有財聲押，就想大事化小，交代過去？

羅智強強調，現在台灣根本是高譚市的翻版，怎麼違法犯罪嫌疑人都跟民進黨有關，詐騙集團太子集團招待所在公股的101大樓，官方視而不見。im.B詐團跟民進黨前立委陳歐珀、行政院前副院長鄭文燦等人關係不清不楚，法務部前部長蔡清祥也跟三聯詐團多有往來，這是什麼樣的政府？

羅智強表示，在此事件中，突顯出高雄現在有多少的犯罪分子，正在被民進黨高官暗中保護？現在民進黨是詐團代言人？還是違法犯罪者最大的靠山嗎？

國民黨團質疑，要問問檢調，現在只抓李有財等人就要結案嗎？不抓他的後台靠山？還是不敢抓？抓了會動搖國本？陳其邁、許智傑、賴瑞隆要不要出來跟國人好好講清楚，說明白，你們跟李有財等人是什麼關係？還是一句「李有財的個人行為，與本人無關」，就此結案？

羅智強說，高雄人的眼睛是雪亮的，高雄市早已變成高譚市，高雄人還要忍受多久？檢調怎麼辦案，全民都在看。

