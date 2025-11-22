　
社會 社會焦點 保障人權

「環工碩士里長」毀了月世界　里民氣炸幹譙：垃圾倒垃圾！

▲▼ 高雄月世界「5層樓垃圾山」源頭已掌握　陳其邁怒：嚴懲嚴辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界出現5層樓高的垃圾山」，主謀竟是岡山四連霸里長李有財。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄知名景點「月世界」淪為垃圾山，3處山谷遭丟棄數百噸生活垃圾，堆到像5層樓高，臭氣沖天，然而背後幕後主謀竟是4連霸的岡山區碧紅里里長李有財父子檔。在地里民氣炸，直呼「高雄人的老鼠屎應該重判」、「垃圾偷倒垃圾，根本物以類聚」、「這名字取得真好！就是愛你在地的財」。

月世界出現垃圾山後，山坡地被倒滿家庭垃圾，從信件、處方袋、繳費單一路查線索，確認源頭來自台南，背後是3家環保清運公司合作「合法收垃圾、非法亂倒」的黑心鏈。專案小組追查後，發現集團幕後影武者竟是地方勢力盤根錯節的「里長父子檔」53歲的碧紅里長李有財與兒子李子森。兩人共同經營侑鴻公司，串聯3家清運業者，以環保車大剌剌載垃圾進高雄。

▲▼ 垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

▲岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

李有財擁有環境工程碩士學位，在地耕耘16年，連任4屆碧紅里長，過去因違反國民黨黨紀另起爐灶參選議員，當年他的競選口號還是「改變！換新！服務卡認真」，還砸錢請歌手詹雅雯助陣、請龍獅團造勢，綠委和地方民代也到場剪綵致詞，最後獲得6千多票仍落敗，地方人士對他的評價是口才流利、八面玲瓏，對里民身段更是柔軟，沒想到竟私下做起黑心的垃圾生意。

新聞曝光後，雖然李有財父子已被受押，但在地岡山人氣炸，里民紛紛破口大罵：「垃圾果然是垃圾，垃圾偷倒垃圾，根本物以類聚」、「這名字取得真好！就是愛你在地的財」、「呷銅呷鐵，早就臭名了」、「環境工程學系不是這樣用的」、「有夠囂張、丟臉」、「里長可廢了」、「當了里長，整個碧紅里都沒有噴防登革熱的藥，導致蚊子一大堆，他當選真的讓人傻眼」、「靠的是坑蒙拐騙起家的！議員沒選上還能坑碧紅里的里民再續4任里長呢！」、「高雄人的老鼠屎應該要重判」。

▲李有財參選市議員，曾合成與市長陳其邁的合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李有財參選市議員，還合成與市長陳其邁的合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨高雄市黨部主委黃文益今日表示，昨晚黨部清查李有財的身份，發現他在2020年5月20日加入民進黨，確認為黨員，但黨部並未提名推薦他參選里長或議員，因此他其實是無黨籍里長，違反黨紀、重大事件，昨日通過予以除名。

針對網路流傳李有財跟市長陳其邁合照，黃文益也說，市長是公共財，從照片來看就是合成照，並不能說是市長支持他，而是他個人選舉策略，若說市長支持他，那是滑天下之大稽。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

石虎被路殺！　血肉模糊超慘畫面曝
陸多家郵輪「秒改行程」去南韓！　陸客：去日本是賣國
19歲騎士「摔進BMW車底」　傷重不治
快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！　無辜夫妻受傷
泰監獄「女模直送」細節曝光！　隱藏密室成VIP專屬炮房
遭鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商　恐怖情人下場曝

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

台南晚間大火！大範圍廢棄物燃燒

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

台南烏樹林「廢棄暫置場」深夜大火！　恐延燒1週

烏樹林「廢棄暫置場」恐燒1週！　台南12區、高雄空污注意

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

即／國1北上楠梓段火燒車！轎車突竄濃煙

即／國1北上楠梓段火燒車！轎車突竄濃煙

國道1號北上353公里處、近楠梓交流道，今（22）日上午10點05分發生一起火燒車事件，一部小客車不明原因突然起火燃燒，車輛狂冒白色濃煙，駕駛緊急將車輛移至路肩並報案。消防局獲報後派遣人車前往現場救援，所幸沒有人受困或受傷，事故佔據外側2車道，目前仍處理中，行經該路段應配合人員引導並減速通行。

控陳其邁挺「月世界主嫌」挨告　陳菁徽點名多位綠委也交往甚深

控陳其邁挺「月世界主嫌」挨告　陳菁徽點名多位綠委也交往甚深

民進黨里長涉倒百噸垃圾遭聲押　羅智強：誰讓他有這麼大的膽子？

民進黨里長涉倒百噸垃圾遭聲押　羅智強：誰讓他有這麼大的膽子？

民眾黨嗆退回院版財劃法　他懇請藍：政治修法無法讓地方受惠

民眾黨嗆退回院版財劃法　他懇請藍：政治修法無法讓地方受惠

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

高雄月世界垃圾李有財民進黨黃文益

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

范姜彥豐「整天打電動」！

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

輝達「全村的希望」壓力山大！　黃仁勳吐怨言

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

