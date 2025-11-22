「環工碩士里長」毀了月世界　里民氣炸幹譙：垃圾倒垃圾！

▲高雄月世界出現5層樓高的垃圾山」，主謀竟是岡山四連霸里長李有財。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄知名景點「月世界」淪為垃圾山，3處山谷遭丟棄數百噸生活垃圾，堆到像5層樓高，臭氣沖天，然而背後幕後主謀竟是4連霸的岡山區碧紅里里長李有財父子檔。在地里民氣炸，直呼「高雄人的老鼠屎應該重判」、「垃圾偷倒垃圾，根本物以類聚」、「這名字取得真好！就是愛你在地的財」。

月世界出現垃圾山後，山坡地被倒滿家庭垃圾，從信件、處方袋、繳費單一路查線索，確認源頭來自台南，背後是3家環保清運公司合作「合法收垃圾、非法亂倒」的黑心鏈。專案小組追查後，發現集團幕後影武者竟是地方勢力盤根錯節的「里長父子檔」53歲的碧紅里長李有財與兒子李子森。兩人共同經營侑鴻公司，串聯3家清運業者，以環保車大剌剌載垃圾進高雄。

▲岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）



李有財擁有環境工程碩士學位，在地耕耘16年，連任4屆碧紅里長，過去因違反國民黨黨紀另起爐灶參選議員，當年他的競選口號還是「改變！換新！服務卡認真」，還砸錢請歌手詹雅雯助陣、請龍獅團造勢，綠委和地方民代也到場剪綵致詞，最後獲得6千多票仍落敗，地方人士對他的評價是口才流利、八面玲瓏，對里民身段更是柔軟，沒想到竟私下做起黑心的垃圾生意。

新聞曝光後，雖然李有財父子已被受押，但在地岡山人氣炸，里民紛紛破口大罵：「垃圾果然是垃圾，垃圾偷倒垃圾，根本物以類聚」、「這名字取得真好！就是愛你在地的財」、「呷銅呷鐵，早就臭名了」、「環境工程學系不是這樣用的」、「有夠囂張、丟臉」、「里長可廢了」、「當了里長，整個碧紅里都沒有噴防登革熱的藥，導致蚊子一大堆，他當選真的讓人傻眼」、「靠的是坑蒙拐騙起家的！議員沒選上還能坑碧紅里的里民再續4任里長呢！」、「高雄人的老鼠屎應該要重判」。

▲李有財參選市議員，還合成與市長陳其邁的合照。（圖／記者許宥孺翻攝）



民進黨高雄市黨部主委黃文益今日表示，昨晚黨部清查李有財的身份，發現他在2020年5月20日加入民進黨，確認為黨員，但黨部並未提名推薦他參選里長或議員，因此他其實是無黨籍里長，違反黨紀、重大事件，昨日通過予以除名。

針對網路流傳李有財跟市長陳其邁合照，黃文益也說，市長是公共財，從照片來看就是合成照，並不能說是市長支持他，而是他個人選舉策略，若說市長支持他，那是滑天下之大稽。