收到「1封信」快刪掉！　一票都喊有收過：是詐騙

記者曾筠淇／綜合報導

詐騙事件層出不窮，如果收到這樣的信件，千萬不要點進去！近日有網友發文貼出信件截圖，內容寫著「偵測到異常交易通知」，至於金額則是9830元，不過，好在他看到信件當下，就有馬上上網查詢，所以沒有受騙！而文章曝光後，不少網友都表示「這我都直接刪了」、「要小心，別上當」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，「現在詐騙真的很恐怖，好險我有先去Google查，不然那個取消交易我就點下去了！」從他貼出的照片可見，自稱是「中國信託銀行」的寄件人，在主旨部分寫著「偵測到異常交易通知」，並列出交易資訊摘要，包含金額9830元、交易編號、付款方式等。

信件最後還寫道，「如果您本人發起此交易，請忽略此通知。若您不認識此交易，請立即取消。」另還有紅色按鍵，寫著「取消交易」。

貼文曝光後，不少網友都直呼，「詐騙沒錯，我也有收到」、「這個我有收到，覺得是詐騙，去比對官方郵件，呵呵直接刪掉」、「這個我有收到，我又沒有中信卡」、「我也有收到」、「感謝告知」、「非常有意義的宣導，感謝你分享出來」。

也有網友分享，「中國信託帳戶可以設定LINE通知，每一筆交易都有官方通知，有沒有一目了然」、「你要點那個『寄給我』看對方信箱網域」、「反正只要點連結網址的一律不碰就對了」、「我都會去看額度有沒有被預扣，沒有預扣到基本上都是詐騙」、「我只要有收到類似這種的，我都直接打電話去問，簡訊都是騙人的，只有打電話去確認才是正確的」、「可以看寄件者，就可知道真假了」。

先前中國信託商業銀行也有發布聲明稿，提到近期有不肖人士偽冒中國信託銀行名義，發送訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證、點擊連結，再引導輸入網銀帳號密碼。

中信銀行澄清，「本行不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資，請勿點擊或輸入任何資料」；若收到訊息通知要求提供個人資料（如身分證字號、帳號、卡號及密碼），務必求證，可撥打165或中信客服查證；若有疑似偽冒中信銀行的連結，可使用「提防詐騙及來源驗證」網站進行識別。