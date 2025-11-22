自曝「害了賓賓哥的10件事」　圤智雨：會走到今天90％因為我

記者黃翊婷／綜合報導

在TikTok 擁有「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺）近日陷入直播爭議中，日前他還前往新北地院控告網紅推手圤智雨。對此，圤智雨以「我害了賓賓哥的10件事」為題發布文章，列出賓賓哥的10項爭議事件，並直言「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的」。

▲賓賓哥近日陷入爭議之中。（資料照／民眾提供）

賓賓哥10日向新北地院提出訴狀，控告圤智雨聯合等多名主播，打着「反對公益直播」的旗號，對他實施了長達半年的持續性攻擊，並捏造手握他不雅影片，對他勒索七位數鉅款。然而，賓賓哥19日到台中市一間國中參加演講活動，卻未徵得校方同意就開設直播，再度陷入爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對賓賓哥的指控，圤智雨先前曾表示，也許會找一天公開賓賓哥嚴重違法的證據。接著，圤智雨21日就在Threads上發文，並以「我害了賓賓哥的10件事」為題，列出賓賓哥的10大爭議事件，詳細如下：

1、亞東醫院開直播，沒有醫生執照違反醫療法。（新聞我做的）

2、違法販賣吸鼻器，違反藥事法。（新聞我做的）

3、他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光。（新聞我做的）

4、內政部警政署邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉。（被打臉的第二次是我做的）

5、古曼童不會降駕，賓賓哥沒有阿贊資格。（這個新聞我做的）

6、花蓮賑災事件盜圖。（新聞不是我做的，但事件網址是我給記者看的）

7、賓賓哥公益人設翻車！直播還原「鬧翻AJ哥」始末（這個新聞我做的）

8、賓賓哥爭議再+1！涉打白髮老翁影片曝光 對員工下「封口令」（這個新聞我做的）

9、賓賓哥違反公益勸募條例，收取捐廟金。（這個新聞我做的）

10、賓賓哥做公益音檔喊「弄死她們」 受害者漢娜傻眼怒發聲！（這個新聞我做的）

「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」圤智雨直言，雖然第6項的新聞不是他做的，但事件網址是他給記者看的，「如果我還把專訪聯訪也算進來的話，以及沒上新聞但是有破壞力的Podcast也算進來，我只能說不好意思，真的是我害你的，希望你繼續討厭我。」