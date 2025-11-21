秀鐵證打臉賓賓哥！校方：6天前強調不能直播　感謝狀被拿走已報警

▲賓賓哥到台中某校演講引起風波。（圖／翻攝賓賓哥、翻攝學校臉書）



記者許權毅／台中報導

台中某所國中19日邀請魔術師王元照演講，「神秘嘉賓」賓賓哥出席卻擅自直播，風波更驚動市長盧秀燕直批「白目」。校方昨晚拿出對話紀錄強調，13日就已提醒跟王元照，校內不得直播，至於賓賓哥所述感謝狀一事，是賓賓哥自行取走，校方已經報案提告。

盧秀燕20日赴議會備詢時表示，學校邀請不同行業人士到校分享生涯規劃，這是好事，但學校已事先告知王姓魔術師不能錄影，但王帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，我行我素，非常可惡、白目，這2人「台中市永不錄用」，不會再找他們參與活動。

賓賓哥雖然開直播道歉「在此也鄭重地跟校方、校長、老師說聲抱歉，對不起，也代替可樂哥（王元照）跟各位家長同學們說聲抱歉！」但賓賓哥仍一肚子氣，開口痛批：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

校方說，僅邀請王元照到校演講，並沒有江建樺(賓賓哥）聯絡管道，王元照先生於演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。至今無任何與江建樺（賓賓哥）之聯繫管道，也從未邀請其至本校演講。

校方指出，江建樺聲稱「已告知校方並獲同意直播」一事，嚴正澄清並予以否認。該聲稱所引用之截圖為11月11日王元照與本校教師之對話，江建樺未完整提供對話內容，為錯誤資訊。本校教師已於11月13日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」，亦於活動當日在會場中再次聲明。

至於賓賓哥為何手上有感謝狀？校方說，感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，但江建樺卻於講座中擅自直播違反兒少相關法令，本校當場予以制止，也未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。江建樺不法行為已造成本校學生權益受損。