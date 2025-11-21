　
社會 社會焦點 保障人權

賓賓哥違規直播還到處PO！中市府+警察聯手檢舉　成功下架7影片

▲▼「賓賓哥」漠視法令校園直播，盧秀燕表示，白目可惡永不錄用。（圖／民眾提供，下同）

▲「賓賓哥」漠視法令校園直播，台中市府重罰13萬元。（圖／記者周宸亘攝）

記者白珈陽／台中報導

網紅賓賓哥（江建樺）日前在台中某國中違規直播，台中市長盧秀燕怒批「白目」，台中市政府也依兒少法重罰13萬元罰鍰。中市府還查出，相關直播內容已被上傳多個平台，數位局並在昨（20日）晚緊急檢舉，同時會同警方協助，截至目前已移除Tiktok、Treads、Youtube等平台的7支影片。

中市府表示，江男校園講座違規直播，其發言內容有違反兒少權法疑慮，數位局接獲學校與教育局通報後，協助向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步與社群平台檢舉請求下架。

中市府指出，截至目前已成功移除Tiktok3支影片、Threads3支影片、YT1支直播長影音，台中市警察局刑事大隊也提供積極幫忙。還有幾支網友節錄直播、再製之影片，因有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範，以維護學童隱私與兒少權益。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼經數位局檢舉，多支相關直播內容影像已被下架。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

近日台中某國中辦「生涯輔導教育」講座，邀請王姓魔術師，王姓魔術師演另外邀請賓賓哥上台，且未經校方同意就在抖音開直播，結果不只現場對著國中生大開黃腔，還請女學生上台對著直播回應，當場被校長出面制止，離譜行徑引發國人譁然。

對此，中市府除依《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，對王姓魔術師裁處10萬元罰鍰；江男明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像部分，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／成功嶺超狂逃兵！偷連長車鑰匙　開回家睡大覺
快訊／別再繳錢！　4職業工會新黑名單出爐
快訊／影射女記者「1500 1H2S」陪睡！　男網友下場曝
嚴重車禍！16歲高中生摔進水溝　重傷昏迷
「普發1萬劇本」民眾上當！　戶頭80萬存款被領光
鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！　大空間魔術師
館長宣布喜訊！　健身房要進軍大陸了
黑色星期五！台股狂殺千點　史上盤中第9大跌點
北港黑面三媽唯一破例！　腦麻童鑽轎慈母落淚

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

即／新竹縣某國中驚傳墜樓　女老師曾投訴霸凌亡

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

彰化4輛雙B疑競速釀禍！無辜民眾傷重

「關最久死囚」暫時逃死！　檢察總長提非常上訴

前市議員吳宗憲涉貪汙被羈押

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

快訊／太子集團「在台帳房」3人羈押

不是競速！BMW違規超車連撞3車　路人停等紅燈遭撞噴飛10公尺遠

勞工局小編主動追「館長性騷」挨罵　小瑋被逼睡大嫂神隱

即／高雄6歲童連日狂吐送醫不治　死因待查

相關新聞

網紅性交易「5天300萬」　淫媒吞33萬遭起訴

網紅性交易「5天300萬」　淫媒吞33萬遭起訴

曾與混血女模設局仙人跳的飯局仲介李庠岑，涉嫌在2020年間，媒介女網紅與富商性交易，李庠岑誆稱交易價格高達5天300萬元，實際上富商只給了33萬元，且被李涔岑與共犯私吞，檢察官先前以詐欺罪起訴李庠岑，因適用法條問題，被法院移回重新偵辦，台北地檢署改依侵占罪起訴李庠岑。

賓賓哥對校園演講直播致歉尊重校方要提告

賓賓哥對校園演講直播致歉尊重校方要提告

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台中網紅兒少法賓賓哥下架

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

抗壓性最強的三大星座！

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

