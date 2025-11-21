賓賓哥違規直播還到處PO！中市府+警察聯手檢舉　成功下架7影片

▲「賓賓哥」漠視法令校園直播，台中市府重罰13萬元。（圖／記者周宸亘攝）



記者白珈陽／台中報導

網紅賓賓哥（江建樺）日前在台中某國中違規直播，台中市長盧秀燕怒批「白目」，台中市政府也依兒少法重罰13萬元罰鍰。中市府還查出，相關直播內容已被上傳多個平台，數位局並在昨（20日）晚緊急檢舉，同時會同警方協助，截至目前已移除Tiktok、Treads、Youtube等平台的7支影片。

中市府表示，江男校園講座違規直播，其發言內容有違反兒少權法疑慮，數位局接獲學校與教育局通報後，協助向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步與社群平台檢舉請求下架。

中市府指出，截至目前已成功移除Tiktok3支影片、Threads3支影片、YT1支直播長影音，台中市警察局刑事大隊也提供積極幫忙。還有幾支網友節錄直播、再製之影片，因有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範，以維護學童隱私與兒少權益。

▲▼經數位局檢舉，多支相關直播內容影像已被下架。（圖／台中市政府提供）



近日台中某國中辦「生涯輔導教育」講座，邀請王姓魔術師，王姓魔術師演另外邀請賓賓哥上台，且未經校方同意就在抖音開直播，結果不只現場對著國中生大開黃腔，還請女學生上台對著直播回應，當場被校長出面制止，離譜行徑引發國人譁然。

對此，中市府除依《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，對王姓魔術師裁處10萬元罰鍰；江男明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像部分，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。