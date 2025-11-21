　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方告竊盜、妨害名譽

▲▼公益網紅 賓賓哥 媒體記者會-賓賓哥。（圖／記者周宸亘攝）

▲網紅賓賓哥到台中某校直播爭議，中市府決定開罰。（圖／記者周宸亘攝）

記者許權毅／台中報導

網紅賓賓哥（江建樺）到國中校園內出席活動不守規定直播，校方拿出對話截圖強調先前已經拒絕，盧秀燕更直批賓賓哥此舉是「白目」，王姓校長昨晚到第六警分局提告竊盜、妨害名譽。中市府今早指出，依照兒少法將罰13萬罰鍰。

賓賓哥雖然開直播道歉「在此也鄭重地跟校方、校長、老師說聲抱歉，對不起，也代替可樂哥（王元照）跟各位家長同學們說聲抱歉！」但賓賓哥仍一肚子氣，開口痛批：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

台中市教育局說，19日講座當日，王元照及同行網紅江建樺無視禁令，仍未經同意擅自直播學生影像，校方當場予以制止，王元照於現場致歉。至於江建樺於11月20日直播中宣稱「校方同意直播」並非事實，其引用之截圖僅為11月11日的初步聯繫內容，屬錯誤訊息，校方於11月13日已聲明禁止直播。

江建樺20日直播中拿出校方感謝狀，教育局澄清，感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，校方從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，屬刑事竊盜罪，校方已向警方報案並完成提告程序。

社會局說明，依校方通報之內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台中某所國中19日邀請魔術師王元照演講，「神秘嘉賓」賓賓哥出席卻擅自直播，風波更驚動市長盧秀燕直批「白目」。校方昨晚拿出對話紀錄強調，13日就已提醒跟王元照，校內不得直播，至於賓賓哥所述感謝狀一事，是賓賓哥自行取走，校方已經報案提告。

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

台中購物節23天破127億　西屯楊先生抱回百萬大獎

台中購物節23天破127億　西屯楊先生抱回百萬大獎

耶誕暖流提前吹起　公益禮物募集再獲企業力挺

耶誕暖流提前吹起　公益禮物募集再獲企業力挺

台中第二波物調券上路　估創7千萬商機

台中第二波物調券上路　估創7千萬商機

