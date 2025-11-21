　
生活

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播：會好好檢討

▲▼ 。（圖／翻攝自賓賓哥FB）

▲賓賓哥道歉。（圖／翻攝自賓賓哥FB）

記者施怡妏／綜合報導

網紅賓賓哥（江建樺）到國中校園內出席活動不守規定直播，校方拿出對話截圖強調先前已經拒絕，王姓校長昨晚到第六警分局提告竊盜、妨害名譽。稍早，賓賓哥鞠躬道歉，因為友人刻意隱瞞，因此不知道校方不同意直播的事情，到校園拍攝的初衷，是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助。

賓賓哥在臉書發文長道歉，因為友人刻意隱瞞，並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，對於拍攝到未成年的同學一事深感自責，未來將嚴格遵守未成年人保護規定。

▲▼網紅賓賓哥到台中某校直播爭議，中市府決定開罰。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

▲網紅賓賓哥到台中某校直播爭議，中市府決定開罰。（圖／記者周宸亘攝）。

對於與校方的直播認知誤差，賓賓哥提到，事前與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議。

不過賓賓哥坦言，或許是在溝通中未提到「直播拍攝範圍」與「現場執行細節」，導致後續爭議發生，「自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。」

最後，賓賓哥強調自己深耕公益領域，並承諾未來將以更謹慎、更負責的態度開展活動。他感謝大家的監督與包容，並希望大家能繼續支持他的公益之路。

賓賓哥道歉原文：

賓賓哥關於校園演講直播事件的致歉聲明

各位關心這起事件的朋友、校方師生及家長們：

大家好，我是賓賓哥。針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。

首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。

其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。

至於事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。

最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。

致歉人：賓賓哥

11/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

網紅賓賓哥（江建樺）到國中校園內出席活動不守規定直播，校方拿出對話截圖強調先前已經拒絕，盧秀燕更直批賓賓哥此舉是「白目」，王姓校長昨晚到第六警分局提告竊盜、妨害名譽。中市府今早指出，依照兒少法將罰13萬罰鍰。

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量

賓賓哥校園直播　盧秀燕怒批「白目」：永不錄用

